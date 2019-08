O tânără însărcinată în nouă luni, omorâtă în bătaie de partenerul de viață O tanara aflata in cea de-a noua luna de sarcina a fost omorata in bataie de partenerul ei de viața. O ancheta a fost deschisa de poliția din orașul Chaco, Argentina, dupa ce un vecin a reclamat ca nu a mai vazut-o de zile bune pe Karen Alarcon. Karen, in varsta de 24 de ani, era insarcinata in luna a noua. In urma anchetei s-a descoperit ca tanara avea o relație cu un barbat in varsta de 35 de ani. Luat la intrebari, acesta a marturisit ca a avut o discuție aprinsa cu Karen, pe care a batut-o pana cand aceasta a incetat din viața. Dupa ce a omorat-o pe karen, barbatul i-a aruncat cadavrul pe… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

