O tânără însărcinată a rămas fără o mână în urma unui accident cumplit O tanara insarcinata a ramas fara o mana in urma unui cumplit accident rutier produs pe raza localitatii Pestis din Bihor. Nenorocirea s-a produs vineri, in jurul orei 11.40, in zona localitatii Pestis din Bihor, acolo unde tanara, aflata la volanul unui autoturism marca Renault, a pierdut controlul directiei masinii si a lovit violent parapetul […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite grav, joi dimineata, in urma coliziunii dintre un autoturism inmatriculat in Galati si Trenul InterRegio 4541, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures. Coliziunea dintre trenul Regio 4541, care circula pe relatia Deda – Targu Mures,…

- O femeie de doar 21 de ani a murit vineri dimineata in urma unui accident petrecut pe drumul care leaga Lugojul de Timisoara. Nenorocirea a avut loc pe DN6 la iesirea din Costeiu. Primele concluzii ale politistilor indica faptul ca tanara se afla la volanul unui microbuz incarcat cu cartofi, iar intr-o…

- „Un barbat de 42 de ani din Oradea, in timp ce conducea un autoturism pe directia Arad – Oradea, a patruns pe sensul opus de circulatie si a intrat in coliziune frontala cu un autotren cu semiremorca, condus regulamentar, din sens opus, de un barbat de 29 de ani, din comuna Remetea, judetul Bihor. Din…

- La ora 9.15, un satmarean de 32 de ani, care conducea un autoturism pe bulevardul Independentei din Baia Mare, nu a pastrat distanta de siguranța și a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar in fața sa. In urma impactului, autoturismul acroșat a fost proiectat pe contrasens, unde a…

- Un roman in varsta de 39 de ani si fiul sau de 13 ani au fost grav raniti, noaptea trecuta, intr-un cumplit accident in orasul Recklinghausen (Dortmund) din Germania. Totul s-a intamplat in jurul orei 01.44, pe o strada din orasul Recklinghausen, dupa ce romanul a intrat cu viteza foarte mare intr-un…

- Accident groaznic in Bihor, la Borod, dupa ce un TIR a spulberat doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a murit, iar patru au fost ranite. Echipajele de prim-ajutor au intervenit n aceasta dimineata, pe DN 1, intre Topa de Cris si Borod, unde a avut loc un accident grav, in care au fost implicate…

- Patru persoane, printre care si o femeie insarcinata, au fost victimele unui accident rutier produs duminica seara pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu, in dreptul localitatii Uzunu, dupa ce un sofer in varsta de 32 de ani a efectuat un viraj pentru a intra intr-o benzinarie pe linie continua si a acrosat un…

- Un grav accident de circulație s-a produs, noaptea trecuta, in Capitala. Șoferul neatent al unui autoturism in care se mai afla o tanara pe bancheta din spate nu a ținut cont de semnul cedeaza trecerea, intr-o intersecție și a fost lovit in plin de un alt autoturism.