O femeie de 26 de ani insarcinata in luna a opta a fost injunghiata mortal sambata, 29 iunie, la Londra, intr-o locuinta din cartierul rezidential Croydon. Politia a afirmat ca un barbat in varsta de 37 de ani a fost arestat suspectat de crima si a fost plasat in detentie, potrivit metro.co.uk. Copilul tinerei Kelly Mary a fost salvat si transportat la spital, unde lupta inca pentru viața lui, insa din pacate, pentru mama nu s-a mai putut face nimic, potrivit unui comunicat al politiei londoneze Metropolitan Police (Met), in care se precizeaza ca situatia nou-nascutului ramane critica. „Este un…