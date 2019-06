Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a decedat, iar un altul a fost grav ranit, in urma unui incendiu premeditat in zona Ilford din estul Londrei, a anuntat Politia britanica, precizand ca doua persoane au fost inculpate in acest caz. Incidentul s-a produs in cursul noptii de marti spre miercuri intr-o zona frecventata de persoane…

- Un biciclist a fost surprins circuland pe Autostrada Transilvania, pe contrasens. Camera de bord a unui șofer a imortalizat evenimentul, iar omul a anunțat imediat Poliția. Doar autoturismele și mașinile de tonaj mai mare pot circula pe autostrada, potrivit Codului Rutier. Un biciclist a pus in pericol…

- Un copil de 14 ani a fost gasit mort in aceasta dimineata la o scoala din raionul Stefan Voda. Potrivit politiei elevul suferea de o maladie cardiaca. Oamenii legii mai anunta ca minorul era infiat. In familia erau 4 copii, 2 baieți și 2 fete, toți infiați.

- Fericirea din viata parintilor la sosirea pe lume a copilului nu se poate compara cu nimic altceva. Cel putin, asta spune majoritatea incantata nespus ca micutul sau micuta cu ochi albastri ca un cer senin de vara si-a facut aparitia in familie. Din pacate, momentele de fericire sunt umbrite de unele…

- Cei doi romani loviți intenționat de o mașina care circula cu viteza in Londra au fost identificați. Un barbat și-a pierdut viața, iar cel de-al doilea a fost ranit. Criminalul e in continuare...

- Politia a fost solicitata in Wembley, marti seara, in jurul orei locale 18:33, dupa ce a izbucnit o incaierare intre mai multi barbati. Politistii au gasit victima cu rani provocate prin injunghiere si a fost transportata la spital. Nu se stie deocamdata care este starea victimei. Citeste…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost arestat, a anuntat joi politia britanica, transmite Reuters. Assange a fost retinut in sediul Ambasadei Ecuadorului la Londra, dupa ce acest stat i-a retras dreptul de azil. AGERPRES