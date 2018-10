Stiri pe aceeasi tema

- Hitachi Capital este o companie lider pe piata de servicii financiare din Anglia si care are o experienta de peste 30 de ani in oferirea de solutii inovatoare de finantare care ajuta consumatorii si intreprinderile sa creasca si sa prospere. Industria bijuteriilor este una dintre industriile pe care…

- Dupa ce si-au lansat operatiunile din Romania in luna mai 2018, reprezentantii Bursei din Londra (London Stock Exchange Group - LSEG) recruteaza in prezent primul val de angajati, de la care se asteapta sa aiba cunostinte IT solide, ceva experienta, si...

- Cei doi rusi acuzati de Londra ca l-au otravit pe fostul spion dublu rus Serghei Skripal si pe fiica sa Iulia in Anglia au confirmat joi ca s-au deplasat in martie la Salisbury, sustinand insa ca s-au aflat acolo in calitate de turisti, potrivit AFP. Intervievati de canalul de televiziune pro-Kremlin,…

- Vanzarea de bauturi racoritoare cu continut ridicat de cofeina catre copii ar putea fi interzisa in Anglia, conform unui anunt facut joi de autoritatile de la Londra care invoca probleme de sanatate publica, transmite Reuters.

- Publicația Politico a realizat un reportaj despre romanii din Marea Britanie și felul in care vad aceștia perspectiva intoarcerii in Romania sau Brexitul. Așezați pe un perete din fața unui magazin, cu vedere spre artera circulara de circulație sudica din Londra, mai mulți barbați așteapta trecatorii…

- Ioan Campeanu, acuzat ca și-a ucis iubita insarcinata cu o pereche de foarfece, a aparut, miercuri, printr-un apel video din inchisoare Belmarsh, din Londra, in fața magistraților de la Tribunalul Penal Central din Anglia și Țara Galilor. Andra Hilitanu a fost gasita moarta , pe 1 iunie, intr-o locuința…

- Fiecare dintre cei 16 angajati ai lui Ovidiu Sarpe de la “Pastisserie Romana” din Burnt Oak, suburbie aflata in nord-vestul Londrei, provine din Romania. Barbatul, care a fugit din Romania in 1979, spune ca britanicii inventeaza scuze pentru a evita orele suplimentare si ca nu au nici aptitudinile,…