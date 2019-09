Stiri pe aceeasi tema

- Andi Vasluianu, unul dintre cei mai indragiți și solicitați actori din Romania, ne-a marturisit ca nici un rol din cate a interpretat nu se compara cu cel de tata pentru Maia și Toma. Actorul de 45 de ani, care a obținut rolul principal in “Profu” are doi copii, un baiețel nascut in primavara anului…

- Vedete la careu! Si-au dus copiii la scoala si s-au pozat pe Instagram! Ieri totul a fost despre prima zi de scoala. Incusiv vedetele cunoscute din showbiz si-au insotit copiii la careu in prima zi de scoala. Emotiile erau de nedescris, iar celebritatile au tinut sa isi fotografieze prichindeii si sa…

- Educația este piatra de temelie a unei națiuni puternice. Elevii sunt comoara cea mai de preț pentru Romania de maine Educația este piatra de temelie a unei națiuni puternice. Toți trebuie sa punem umarul pentru a crea din invațamantul romanesc un motor care sa insuflețeasca intreaga țara. …

- Un infractor roman recidivist, cunoscut drept un lider al unui clan din Husi, judetul Vaslui, a fost arestat in baza unui mandat european, fiind acuzat de comiterea mai multor furturi in magazine de instrumente muzicale din Austria si Elvetia. Rio Tocu Vasilica a ajuns in centrul atentiei inca din 2008,…

- Viorica Dancila, presedintele Partidului Social Democrat din Romania, primul ministru al tarii si fosta presedinte a Organizatiei Femeilor Social Democrate, se afla in acest final de saptamana la Constanta, unde participa la Scoala de Vara OFSD. De altfel, in momentul in care a ajuns in sala, unde 300…

- UNIC…Vizita Papei Francisc in Romania, inclusiv in Iasi, nu a trecut neobservata de Posta romana. Astfel, zilele acestea, la oficiile postale s-a pus in vanzare o carte postala, editie limitata, care surprinde acest moment. Pentru judetul Vaslui, au fost puse la bataie doar 1.000 de bucati, la doar…

- Ambasada Statelor Unite in Romania, alaturi de American Councils for International Education invita elevii cu varsta cuprinsa intre 11-17 ani sa candideze la Scoala de Vara pentru Educație Civica, Participare Activa și Leadership, denumita „Camp Kennedy RURAL”, care va avea loc la București in perioada…