O tanara din Teleorman, retinuta de politistii din Neamt, pentru talharie O tanara din Teleorman, retinuta de politistii din Neamt, pentru talharie in Eveniment / on 19/01/2019 at 15:06 / Politistii din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamt au identificat si retinut, joi, 17 ianuarie, o tanara de 18 de ani, din Teleorman si un tanar de 20 de ani, din Piatra Neamt, banuiti de comiterea infractiunii de talharie calificata, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei. Oamenii legii au fost sesizati, imediat dupa miezul noptii, de un tanar de 21 de ani, din Dumbrava Rosie, despre faptul ca, in timp ce se afla pe o strada din Piatra Neamt, a fost abordat… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

