O tânără din Slobozia a murit înecată în apele Ialomiței... Gest necugetat al unei tinere din Slobozia. In cursul zilei de vineri, 23 august 2019, aceasta s-a sinucis inecandu-se in raul Ialomița... Trupul femeii a fost observat de un trecator, plutind pe apa in zona podului rutier de la intrarea in oraș. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz. Cercetarile sunt in curs Potirivit medicilor Serviciului Județean de Ambulanța Ialomița, vineri, 23 august 2019, in jurul orelor 15,00, un barbat a sunat la 112 și a declarat faptul ca a vazut plutind pe apa raului Ialomița un trup uman. Medici, dar și paramedici SMURD s-au deplasat la fața locului... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

