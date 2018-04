Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat un barbat cu dubla cetatenie romano-ucraineana care conducea un microbuz marca Mercedes – Benz Sprinter, in valoare de peste 46.000 lei, ce figura ca fiind cautat de autoritatile din Germania.…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Giurgiu au depistat un autoturism marca Mercedes-Benz, in valoare de 121.900 lei, care era cautat pentru confiscare de autoritatile franceze. In data de 25.03.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru a efectua formalitatile de…

- Doi migranți au fost gasiți intr-o mașina incarcata pe platforma unui tren in Arad, cu care au incercat sa iasa ilegal din țara, pentru a ajunge in Franța. Barbații, care provin din Maroc și Irak, au fost prinși de polițiști la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici. Irakianul și marocanul s-au ascuns…

- Nu mai puțin de șase kilograme de heroina au gasit politistii de frontiera in masina unor cetateni bulgari care voiau sa treaca granita in Romania. Cei doi tineri au fost retinuti de politistii bulgari. S-a intamplat ieri, in jurul orei 15:30, cand la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, județul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Halmeu au identificat si predat autoritatilor competente un cetatean din R. Moldova care era cautat de catre autoritațile din Romania pentru savarșirea infracțiunii de furt. In data de 21 martie, in jurul orei 23.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galati rutier au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, urmarit international, pe numele caruia era emisa o alerta de punere in aplicare a unui mandat european de arestare emis de autoritatile din Germania.…

- NADLAC. Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au prins, in 12 ore, trei cetațeni romani pe numele carora erau emise mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea si mandate europene de arestare pentru infractiunile de furt, abandon familial si…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un barbat din Tunisia, care a incercat sa iasa ilegal din tara, ascuns sub un autoturism aflat pe platforma unui vagon de marfa din compunerea unui tren international, informeaza un comunicat de presa transmis miercuri de Serviciul Teritorial al Politiei…

- Un sofer turc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce politistii de frontiera giurgiuveni au depistat doi cetateni irakieni care au incercat sa intre ilegal in Romania urcati pe sasiul camionului de catre sofer, se arata intr-un comunicat de presa emis luni de ITPF Giurgiu. "Politistii…

- * Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit doi cetateni irakieni, care au incercat sa intre ilegal in țara, ocolind punctul de frontiera. * Șoferul camionului cu care cei doi cetațeni irakieni au calatorit ilegal pana in apropierea punctului de frontiera a fost arestat preventiv pentru 30 de…

- Polițiștii de frontiera satmareni au depistat și predat autoritaților competente un cetațean italian cautat de catre autoritațile din Italia pentru savarșirea infracțiunii de complicitate la omor. Ieri, 10 martie a.c.,, in jurul orei 16.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, jud. Satu Mare, s-a…

- Duminica, 4 martie, cetațeanul ucrainean Oleh D., in varsta de 31 de ani, s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Valea lui Mihai. La controlul de frontiera soferul a prezentat pentru microbuz un certificat de inmatriculare cu insemnele autoritatilor din Ucraina. „In urma verificarilor…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Urziceni au reținut pe sensul de ieșire din țara un barbat care era cautat de catre autoritațile din Romania, fiind principalul suspect intr-un caz de omor, comis inainte cu cateva ore. In data de 5 martie a.c., in jurul orei 06.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un barbat din Romania pe numele caruia era emis, de catre autoritatile romane, un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru savarsirea de infractiuni de contrabanda si grup infractional organizat. In data de 28.02.2018, in jurul orei 02.30, la Punctul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in P.T.F. Siret și la frontiera verde, peste 7.300 pachete cu țigari, in valoare de aproximativ 85.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Azi dimineața, in jurul orei 02.00,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.P. Siret- I.T.P.F. Sighetu Marmației au oprit, la intrarea in țara, o tanara din Ucraina care a incercat sa intre in Romania prezentand la controlul de frontiera pașaportul altei persoane. In seara zilei de 19 februarie, in jurul orei 22.00, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un cetatean din Siria, care a incercat sa intre ilegal in Romania folosindu-se de un pasaport sirian fals, conform Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Arad. "Barbatul in cauza a fost depistat la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, peste 30.000 pachete cu țigari de contrabanda, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din Romania. Joi, 15 februarie, in jurul orei 00.30, s-au prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit și confiscat un pistol cu aer comprimat și 1500 bile metalice, pe care un cetațean roman a incercat sa le introduca in țara fara documente legale . In data de 06.02.2018, ora 17.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat, pe sensul…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu – P.T.F. Giurgiu au depistat un autoturism marca Audi model A6, in valoare de aproximativ 34.000 euro, cautat pentru confiscare de autoritatile suedeze. In data de 04.02.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru a efectua…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un barbat in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara, deoarece avea interdictia de a parasi teritoriul Romaniei fara acordul prealabil al instantei. In data de 02.02.2017,…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu – P.T.F. Giurgiu au depistat un autoturism marca Mercedes Benz, in valoare de aproximativ 60.000 euro, cautat pentru confiscare de autoritatile norvegiene. In data de 26.01.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru a efectua…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetațeni ucraineni, care intenționau sa intre in Romania, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare.…

- In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi au descoperit si confiscat peste 7.600 de pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de aproximativ 70.500 lei, care urmau sa ajunga pe piața neagra din Romania. * In data de 23 ianuarie…

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din judetul Timis, care se intorcea dintr-o vacanta in strainatate si pe numele caruia era emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru savarsirea infractiunii de furt, a fost depistat la PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, a declarat luni, pentru AGERPRES,…

- Avea la el doua bancnote de cate 100 de euro, o carte de identitate și un permis de conducere, toate false, dar totuși a incercat sa treaca frontiera. In data de 17 ianuarie, in jurul orei 19.00, un tanar de 23 ani, cetațean al RM, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni , fiind pasager…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu au depistat un cetatean turc care a incercat sa intre ilegal in tara folosind o carte de identitate eliberata de autoritatile bulgare, apartinand altei persoane. In data de 11.01.2018, in jurul orei 22.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu…

- Politistii de la Aeroportul "Henri Coanda", Otopeni, au descoperit, in ultimele 24 de ore, mai multe documente false sau falsificate, pe care opt persoane le-au prezentat la controlul de frontiera. "In data de 10.01.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport 'Henri Coanda',…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi au descoperit, ascunse in parasolarul unui microbuz, doua carti de identitate cu insemnele autoritatilor romane, care s-au dovedit a fi false. In data de 10 ianuarie, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni,…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat patru barbati din Libia si Maroc care au incercat sa iasa ilegal din tara, fiind ascunsi sub patru autoturisme aflate pe platforma unui vagon din componenta unui tren de marfa international. Ieri, in jurul orei 04.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici,…

- Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in Romania in ultimele 24 de ore pentru a petrece sarbatorile de Craciun pe stil vechi. Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in ultimele 24 de ore in Romania, prin punctele de trecere a frontierei de la Stanca si Radauti Prut, cei mai multi dintre acestia…

- Miercuri, 3 ianuarie, in jurul orei 09.00, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, pe sensul de intrare in țara, Csaba D., in varsta de 41 de ani, conducand un autoturism marca Audi, inmatriculat in Romania. Polițiștii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control…