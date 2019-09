O tânără din Rusia a murit electrocutată în cadă. Ce greșeală a făcut O tanara din Rusia a murit in cada, electrocutata, dupa ce a facut o greșeala des intalnita in randul tinerilor din aceasta țara. Jurnaliștii ruși au pierdut șirul cazurilor de acest gen, deși de fiecare data, ei au avertizat tinerii din aceasta țara sa nu repete aceeași greșeala. Din pacate, ei ignora sfaturile și așa se face ca s-a ajuns la o noua tragedie. Evgenia avea doar 26 de ani, iar trupul ei neinsuflețit a fost gasit chiar de mama ei. Innebunita dupa selfie-uri și social media, fata a vrut sa-și faca o poza in cada sau poate doar sa navigheze pe Instagram și pentru ca telefonul ei era… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

