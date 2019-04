O tânără din Rovinari a fost violată de doi bărbaţi care au luat-o „la ocazie” Clipe de groaza pentru o tanara in varsta de 20 de ani din Rovinari. Aceasta era la Florești, in comuna gorjeana Țințareni, cand a fost luata la ocazie de o mașina in care se aflau trei barbați. Intamplarea a avut loc in urma cu doua zile. Șoferul nu a oprit in Bilteni, acolo unde tanara voia sa coboare, ci a continuat deplasarea pana in Rovinari. Acolo doi dintre barbați au institat ca tanara sa urce cu ei intr-o garsoniera, femeia fiind apoi obligata sa intrețina cu ei raporturi sexuale. Poliția i-a identificat pe cei doi barbați, de 25 și 34 de ani, din orașul Rovinari și comuna Bilteni, care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

