Monica Simionescu, o tanara din PSD Mures, a anuntat marti ca a inceput sa adune semnaturile necesare inscrierii in cursa pentru alegerile prezidentiale, aratand ca nu isi vede candidatura ca pe ceva indreptat impotriva premierului Viorica Dancila, propusa pentru a candida de PSD, ci mai degraba ca o posibilitate de a-si realiza proiectul in care crede, de a readuce societatea in armonie cu natura. Monica Simionescu are 40 de ani, a absolvit Stiinte Politice la Universitatea 'Babes-Bolyai' din Cluj-Napoca, are un masterat in Diplomatie si Politica Externa, Relatii Internationale, la Universitatea…