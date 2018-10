Stiri pe aceeasi tema

- Medicii din Mureș au fost nevoiți sa amputeze piciorul unei tinere. Pacienta, in varsta de 28 de ani, fusese atacata de un urs la marginea comunei Bala și a ajuns la spital in stare grava. Trupul ei era plin de mușcaturi și avea multiple traumatisme la nivel cranian.

- Experții MCV vor avea, marți, o discuție cu magistrații CSM, la ora 16.00. La ora transmiterii știrii, delegația este la ministrul Justiției. Dupa ce prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a criticat respectarea statului de drept in Romania, susținand ca se inregistreaza regrese…

- O tanara in varsta de 29 de ani a ajus in stare grava la spital, dupa ce a fost atacata de un urs la o stana din judetul Mures. Scenele terifiante au avut loc luni seara (1 octombrie), la o stana din județul Mureș. Femeia era singura, la marginea unei paduri, in momentul in care […] The post Tanara…

- Echipa sibiana a fost invinsa, sambata, cu scorul de 1-0 de campioana CFR Cluj, intr-un meci contand pentru etapa a IX-a a Ligii 1, disputat pe Stadionul ”Trans-Sil” din Tg. Mureș. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de internaționalul George Țucudean in minutul 69. Read More...

- O explozie s-a produs, in urma cu puțin timp la școala din Voiniceni, județul Mureș, doi copii fiind raniți. 70 de elevi și 7 profesori au fost evacuați. Potrivit primelor informatii, o fata a suferit arsuri de gradul 2 si un baiat de 14 ani arsuri de gradul 1, ambii la fata. Explozia s-a produs […]…

- Unei tinere i-au fost amputate degetele de la piciorul drept din cauza unei infecții misterioase pe care a contractat-o intr-un spa din Thailanda. Vacanța s-a transformat intr-un calvar pentru tanara respectiva. Victoria Curthoys a ramas inițial fara o jumatate de deget, dupa ce a facut o infecție…

- Ștefan Manolache, cunoscut drept drept “Printisorul taxiurilor”, a fost prins pe picior greșit de polițiștii clujeni. Oamenii legii au pornit o umarire ca-n filmele de la Hollywood, dupa ce fostul iubit al Silviei Popescu de la “Bravo, ai stil!” a comis o ilegalitate in timp ce se afla la volanul bolidului…

- Un barbat de 58 de ani, din județul Mureș, a fost gasit fara suflare in fața locuinței. Acesta murise cel mai probabil in urma unei agresiuni, pentru ca fața lui era desfigurata. Victima avea rani de violența pe fața și la nivelul gatului, conform criminaliștilor. Barbatul gasit mort nu era casatorit…