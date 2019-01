Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 21 de ani a fost surprinsa de politistii constanteni in timp ce depasea, pe linie dubla continua, cu viteza de 170 km/h, pe DN 2A, unde limita este de 90 km/h. Ea nu a oprit la semnalele agentilor, astfel ca politistii i-au suspendat permisul si au amendat-o cu aproape 4.500 de lei.

- O tanara de 21 de ani a fost surprinsa de polițiștii constanțeni in timp ce depașea, pe linie dubla continua, cu viteza de 170 km/h, pe DN 2A, unde limita este de 90 km/h. Ea nu a oprit la semnalele agenților, astfel ca polițiștii i-au suspendat permisul și au amendat-o cu aproape 4.500 de lei.Potrivit…

- O tanara cu masina de Spania a circulat cu viteza excesiva pe un drum intre doua localitati din Romania, in timp ce depasea incalcand linia dubla continua. Soferita n-a oprit nici la semnalele politistilor.

- La data de 13.01.2019 in jurul orelor 15,15, o tanara de 21 de ani din Constanta a condus un autoturism cu numere de Spania pe DN2A, din directia Mihail Kogalniceanu catre Ovidiu, iar la un moment dat a fost surprinsa de politistii rutieri constanteni in timp ce depasea pe marcajul dublu continuu, avand…

- Politistii rutieri din Constanta au fost nevoiti sa faca uz de armamentul din dotare pentru prinderea unui sofer care a refuzat seara trecuta sa opreasca la semnalele regulamentare. Potrivit IPJ Constanta, la data de 12 decembrie a.c., in jurul orelor 20.15, un tanar, in varsta de 25 de ani, din Constanta,…

- Un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice a fost depistat in trafic de politistii IPJ Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 12 decembrie a.c., in jurul orei 08.00, politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un barbat, in varsta de 40 de ani, din orasul Ovidiu, judetul Constanta,…

- Potrivit IPJ Constanta, politistii constanteni recomanda conducatorilor auto sa adapteze viteza, sa foloseasca luminile de intalnire, sa mareasca distanta in mers intre autovehicule si sa se asigure corespunzator cand efectueaza manevra de schimbare a benzii de circulatie.De asemenea, soferii sunt sfatuiti…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un barbat din județul Suceava, condamnat la inchisoare pentru savarșirea unor infracțiuni pe linia traficului de droguri. Ieri, 05 noiembrie, in jurul orei 21.30, in Punctul de…