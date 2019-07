Stiri pe aceeasi tema

- Elevii profilului ”uman” unui liceu din județul Alba au primit de doua ori subiectele greșite in timpul examinarii la proba de Limba și Literatura Romana, din cadrul examenului de Bacalureat 2019. Astfel, elevii profilului ”uman” de la Colegiul Național „Inochenție Micu Clain” din Blaj, județul Alba…

- Un accident foarte grav a avut loc in aprilie 2017, in Padurea Sarului. Atunci, cinci oameni au murit: doi soti cu doi copii si un antrenor de tenis de masa. Totul s-a produs dupa ce un sofer de TIR a apasat prea tare pedala de acceleratie, o anvelopa a explodat, apoi a ajuns pe contrasens.

- Cel mai important eveniment al vizitei de stat efectuata de Sfantul Parinte Francisc a fost beatificarea episcopilor greco-catolici de pe Campia Libertații de la Blaj. Aici s-au adunat 100 de mii de credincioși de toate confesiunile pentru a asista la slujba de beatificare a 7 episcopi greco-catolici…

- Hidrologii au emis, sâmbata seara, cod portocaliu de inundații pentru râuri din județul Alba, unde duminica vine Papa Francisc, pentru a beatifica șapte eroi martiri, pe Câmpia Libertații de la Blaj.

- Papa Francisc a ajuns, vineri, in Romania, pentru o vizita istorica intre 31 mai si 2 iunie. Calatoria apostolica a papei Francisc in Romania are loc la 20 de ani dupa cea efectuata de Sfantul Ioan Paul al II-lea, in 1999 si se desfasoara sub genericul „Sa mergem impreuna”. La sosirea in Romania, Papa…

- Noul bazin acoperit de inot din Blaj se apropie, incet, de darea in folosința. Autoritațile locale din municipiu spera ca bazinul care se construiește in zona Bazei de Agrement sa fie deschis pentru cetațeni la inceputul iernii. In aceasta perioada, constructorul lucreaza la interior și la fațadele…