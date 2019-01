Stiri pe aceeasi tema

- George Axinte si Victor Dolis, doi absolventi ai Facultatii de informatica manageriala de la Universitatea Romano-Americana (URA), au pornit in urma cu zece ani, cand au terminat facultatea, un business cu produse apicole premium, iar dupa un deceniu asteapta venituri de un milion de euro.

- Romania intalnește diseara, de la ora 22.00, la Campionatul European din Franța, campioana continentala en-titre Norvegia. La turneul final, antrenorul Martin Ambros a deplasat trei interi stanga: Cristina Neagu, Gabriela Perianu și Anca Polocoșer. Polocoșer, 21 de ani, știe insa cu ce se mananca marea…

- Romania și Suedia se vor duela in preliminariile EURO 2020, intr-o grupa din care mai face parte Spania, Norvegia, Insulele Feroe și Malta. Deși inițial au trecut Romania la "și altele" (detalii AICI) cotidianul suedez Aftonbladet lauda azi jocul Romaniei de cand Cosmin Contra este selecționer. Am…

- Probabil cea mai mare reusita a Arminei Popeanu, arhitecta convertita la un antreprenoriat iesit din tipare, este faptul ca a izbutit sa creeze o piata a obiectului de bun-gust si o comunitate de cliente care a depasit chiar si perioada „brandurilor mari si cunoscute”.

- Partidul Miscarea Populara (PMP) va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale, iar lista candidatilor pentru alegerile europarlamentare de anul viitor va fi una destul de "consistenta" si va cuprinde si candidati din Transilvania, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, in Baia Mare,…

- Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, a indemnat Rusia sa actioneze "profesionist", subliniind ca nu este o situatie tipica Razboiului Rece, in contextul in care Moscova vrea sa efectueze teste balistice ca riposta la exercitiile occidentale efectuate in Norvegia.

- O femeie a fost reținuta de catre polițiștii baimareni pentru furt. Se pare ca femeia a fost ajutata și de concubinul acesteia, un barbat de 29 de ani, dar care inca nu a fost reținut. Mai grav, femeia s-ar fi folosit și de copilul ei, in varsta de doar 3 ani, pentru a comite furturile.