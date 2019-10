Stiri pe aceeasi tema

- Drama pentru o familie din Statele Unite ale Americii (SUA)! O tanara in varsta de doar 27 de ani, mama a doua fetite de doi si respectiv noua ani, a murit dupa ce a suferit o operatie banala. Bunica acestora este disperata si vrea sa dea in judecata unitatea medicala.

- O fata in varsta de 15 ani, rapita de proxeneti pe cand avea numai 13 ani, s-a intors acasa dupa doi ani, insa si-a pus capat zilelor din cauza dramei pe care a trait-o, potrivit abc7chicago.com . Familia ei a lansat un apel pentru a atrage atentia asupra fenomenului traficului de minori. Letty Serrano…

- Valeriu Buju Cojocaru, directorul Casei de Asigurari de Sanatate Gorj, a murit pe masa de operatie, marti, imediat dupa ce a fost anesteziat pentru o interventie chirurgicala banala, scrie observator.tv In varsta de 41 de ani, directorul executiv al CAS Gorj, Valeriu Cojocaru s-a internat…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, director executiv al Casei de Asigurari de Sanatate Gorj, s-a stins din viața subit, chiar pe masa de operație a spitalului Bumbești-Jiu. Intervenția, insa, era una banala, dar a intrat in stop cardiac.

- Unul dintre directorii din cadrul Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Gorj a decedat. Este vorba de Valeriu Buju Constantin Cojocaru, de 41 de ani, directorul executiv al Direcției Economice din Casa de Asigurari de Sanatate Gorj. Acesta a decedat la Spitalul din Bumbești-Jiu, inaintea unei intervenții…

- Carolina Lewis, din Noua Zeelanda, a murit in timp ce se afla in vacanța in Washington, SUA. Tanara, care a jucat tenis pentru Kansas State University, este nepoata finalistului la Wimbledon Chris Lewis, care a pierdut trofeul in 1983, in favoarea lui John McEnroe. Chris Lewis s-a declarat…

- Cel puțin 20 de persoane au murit in urma trecerii uraganului Dorian prin arhipelagul Bahamas, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Teodorovici declara! ‘Cred ca este o dovada de iresponsabilitate’ Furtuna a lovit arhipelagul Bahamas cu forța unui uragan de categoria 5, insa ulterior intensitatea…

- O femeie din Statele Unite a murit, vineri, in timpul unui curs de yoga pe placa de surf.Femeia, in varsta de 48 de ani, avea experienta in utilizarea placii de surfing si incerca sa ajute o alta femeie.