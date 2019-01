Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj de opinie realizat recent de firma YouGov arata ca 46% din britanici ar vota ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Europeana, fata de 39% care ar vota pentru iesire, iar 41% din respondenti ar fi pentru organizarea unui nou referendum, in timp ce 36% sunt contra, informeaza postul CNBC.

- Gediminas Jasinskas este barbatul de 30 de ani care a recunoscut ca a injunghiat-o mortal pe Cristina Calancea. Tanara de 26 de ani a fost injunghiata de fostul ei iubit in localitatea King’s Lynn din Marea Britanie pe 21 septembrie și a murit pe patul spitalului din cauza ranilor grave. Tanarul de…

- Ion Craciunescu, 64 de ani, este cautat in legatura cu un jaf care a avut loc pe 7 decembrie, la Banca Co-Operative din Luton. Poliția engleza a dezvaluit identitatea barbatului si imagini cu el surprinse de camerele de supraveghere din banca. Ofițerii au fost chemați in jurul orei 11:40 de dimineața,…

- Premierul britanic, Theresa May, i-a avertizat pe parlamentarii „rebeli” din guvernul sau aflat la guvernare ca risca sa piarda puterea in fata opozitiei laburiste, conduse de Jeremy Corbyn, si sa ramana in UE, daca nu ii sustin acordul pentru Brexit.

- Louise Harvey, de profesie estetician, a vrut sa faca operația de marire a sanilor pentru a arata mai bine. La scurt timp dupa intervenție, tanara de 36 de ani, care este mama a trei copii, a ajuns la spital pentru ca respira foarte greu. Legiștii au stabilit ca femeia a murit din cauza unui embolie…

- Dictionarul a indicat o crestere cu 45% a cautarilor acestui cuvant pe site-ul sau si precizeaza ca adjectivul a reusit sa capteze cel mai bine "etosul, spiritul sau preocuparile" lui 2018 datorita ''scopului'' in care este folosit. Cuvantul anului, mult mai puternic decat alte expresii …

- Ministerul Afacerilor Externe saluta agrearea de catre negociatorii Uniunii Europene si ai Marii Britanii a formei finale a textului Acordului de retragere. „Acest acord marcheaza un moment semnificativ...

- Gabriela Cristea a cheltuit sume fabuloase de bani pentru a ramane insarcinata cu primul copil și a trecut prin chinuri groaznice. Prezentatoarea emisiunii „Te iubesc de nu te vezi” a facut mai multe fertilizari in vitro, insa niciuna nu a fost un succes. Citește și: Ce iși dorește Gabriela Cristea…