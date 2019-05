Stiri pe aceeasi tema

- Interpretul de muzica populara Florin Vasilica a vorbit despre probleme de sanatate cu care se confrunta. Florin Vasilica, fiul regretatului artist de muzica populara Liviu Vasilica, a avut probleme din cauza unei hernii de disc. Care este starea sa de sanatate a explicat Florin Vasilica pentru click.ro.…

- Basistul Mihai Moldoveanu este cunoscut melomanilor grație proiectelor sale care includ colaborari cu JazzyBIT, Amalia Gaița, Sunset in the 12th House și este inițiatorul evenimentului de muzica improvizata Paperjam. Pasiunea sa pentru muzica a venit inca din copilarie și a inceput sa cante in liceu.…

- Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu“, dirijata de maestrul Horia Andreescu, propune pe 7 și 8 februarie 2019, de la ora 19.00, in Sala mare a Ateneului Roman, un program care include doua capodopere de Johannes Brahms, Uvertura tragica, op.81 și Simfonia nr.1, in do minor, op.68, alaturi…

- Muzica lui Michael Jackson este boicotata de mai multe posturi radio, de peste tot in lume. Gestul, ca urmare a controversatului documentar care aduce in prim plan acuzațiile de pedofilie adresate Regelui Pop.