Stiri pe aceeasi tema

- OnePlus a lansat anul trecut alaturi de Disney o varianta speciala a modelului OnePlus 5T cu branding Star Wars intr-o culoare exclusiva si e pare ca parteneriatul dintre cele doua companii va continua si in viitorul apropiat. Pagina oficiala OnePlus din India a publicat un teaser video in care putem…

- Doi tineri, parinții unui copil de doi ani de zile care a fost diagnosticat cu o boala grava și caruia medicii nu-i dadeau nicio șansa de supraviețuire, au avut parte de o miracol, dupa au povestit chiar ei.

- Foresta Suceava a ramas in județul Argeș dupa succesul din etapa anterioara in fața echipei FC Argeș evoluand in runda a XXVII-a pe terenul celor de la CS Mioveni. Daca norocul le-a suras in disputa cu FC Argeș, cand a caștigat cu 2-0, in jocul cu Mioveniul sucevenii au cedat cu 0-2. Gazdele de la […]

- Un hotel de patru etaje din orasul Indore, din centrul Indiei, s-a prabusit, sambata seara, cand zece oameni au murit si doi au fost raniti, transmite Reuters, care citeaza politia locala.Operatiunea de salvare s-a incheiat si nu au mai fost inregistrate alte victime, a spus sub-inspectorul…

- Un barbat retinut luni de politia din statul american Indiana a reusit sa evadeze din custodia oamenilor legii printr-un truc ingenios: s-a folosit de o usa cu inchidere automata pentru a se strecura afara din garaj.

- Directoarea unei scoli din Rusia a supravietuit in mod uluitor dupa ce a fost ingropata de o avalansa in timp ce mergea spre serviciu. Anastasia Markova, directoarea scolii din Artiomovski, in regiunea Irkutk din Siberia, a fost inrgopata in nameti in drum spre sala de sport a institutiei. „Am ridicat…

- Simona Halep a reușit sa se califice în turul al treilea al turneului de tenis de la Miami, dupa o partida extrem de grea în fața franțuzoaicei Oceane Dodin.Numarul 1 mondial a reușit sa câștige meciul în trei seturi, cu scorul 3-6, 6-3, 7-5, dupa doua ore…

- O fata de 18 ani din Kheriakani, India, a fost grav ranita la fata dupa ce telefonul sau, un smartphone, a explodat. Transportata de urgenta la cel mai apropiat spital, tanara a murit cateva zeci de minute mai tarziu din cauza ranilor suferite. Potrivit fratelui sau, Uma și-ar fi conectat…

- Andrei Laslau, un cunoscut medic de la noi din țara, a reușit sa slabeasca 25 de kilograme in doar 45 de zile cu ajutorul unei diete. El a fost supraponderal, dar a gasit o metoda foarte buna de a scapa de kilogramele in plus. Dieta-fenomen se numește „keto”. Andrei Laslau a reușit, in urma cu […] The…

- Maratonistul roman Tibi Useriu a reusit, pentru a treia oara consecutiv, sa treaca primul linia de sosire a celui mai greu maraton din lume - 6633 Arctic Ultra si sa fluture steagul Romaniei, fiind singurul roman care a reusit sa termine cursa de 618 de kilometri – transmite Mediafax.

- O inregistrare video devenita virala a dus la suspendarea din funcție a patru angajați ai unui spital din India. In imagini se vede cum o victima a unui accident rutier are sub cap, drept perna, propriul picior amputat.

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, considera ca romanii traiesc o frustrare ca Romania nu a reusit sa construiasca in ultimii 28 de ani macar o autostrada. "Dupa fotbal, cea mai mare frustrare a noastra este ca de 27-28 de ani nu am reusit sa terminam macar o autostrada care…

- Trei din cei patru români care s-au încris la a zecea editie a maratonului artic - 6633 Arctic Ultra au abandonat concursul înca din prima zi, unul dintre competitori suferind o accidentare, iar ceilati doi au abandonat din cauza vremii extrem de dificile. Bistriteanul Tibi Useriu,…

- O nava-cargo la bordul careia se afla un marinar roman a luat foc in Marea Arabiei, in largul statului Oman, patru membri ai echipajului fiind dati disparuti. Compania maritima daneza Moller-Maersk a confirmat incidentul, precizand ca patru marinari sunt disparuti. „Dupa ce au…

- Gheorghe Ghenea, infirmierul care in noaptea de 3 spre 4 martie 2018 a omorat-o pe asistenta Ramona Cosmescu, la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, a fost inmormantat in localitatea natala. Asistenta a ajuns de asemenea in satul parintesc, la scurta vreme de la preluarea trupului neinsufletit de…

- Formatia Hapoel Haifa, la care evolueaza Gabriel Tamas, s-a calificat, joi, in semifinalele Cupei Israelului, dupa ce a remizat acasa cu Maccabi Haifa, scor 1-1, in mansa secunda a sferturilor de finala.Golurile au fost marcate de Turgeman ’44 pentru gazde si Azulay pentru Maccabi Haifa. Hapoel…

- Un barbat a din SUA a fost condamnat la moarte prin injecție letala, dar a reușit sa supraviețuiasca. Conform medicilor, cei care i-au administrat conținutul otravei nu au reușit sa-i gaseasca venele. Doyle Lee Hamm, in varsta de 61 de ani, urma sa-și ia adio de la viața…

- Cladirea ambasadei Turciei din Germania a fost atacata cu o bomba cu fumigene, petarde si vopsea in culorile kurde.Cladirea ambasadei Turciei la Berlin a fost atacata marti dimineata cu o bomba cu fumigene, artificii si vopsea, a comunicat politia din capitala germana, citata de

- Termometrele au coborat mult sub zero grade Celsius in Argeș, iar zilele urmatoare vor fi și mai geroase, dupa cum anunța meteorologii. Echipaje ale Poliției Locale Pitești vor patrula in fiecare seara pe strazi, pentru a-i gasi pe oamenii fara adapost, care risca sa nu supraviețuiasca frigului. Duminica…

- Startup-ul fintech Revolut, cu peste 15.000 de clienti in Romania, a trecut pe break-even pentru prima data, in luna decembrie a anului trecut, o reusita importanta pentru business-ul infiintat in 2015 de catre Nikolay Storonsky si Vlad Yatsenko, ce a atras investitii de 90 de milioane de dolari.…

- Timișorencele de la SCM nu au reușit sa repete performanța din sferturi și s-au oprit in semifinala turneului Final 8 al Cupei Romaniei. Sambata seara ele au pierdut in fața echipei gazda a turneului, Sepsi Sfantu Gheorghe. Scorul final a fost unul clar in favoarea ardelencelor, banațencele…

- Dupa ce a fost mușcat de un șarpe, de suparare, un fermier a mușcat reptila de cap și i l-a smuls. Cu toate acestea, medicii au spus ca pe corpul barbatului nu se vede nicio urma e mușcatura de șarpe. Totul s-a petrecut in statul Uttar Pradesh din India. ''Sarpele m-a muscat…

- La varsta de 12 ani era doar un copil rebel ce facea furori cu o formatie a momentului. Minola, romanca ce a reusit incredibila performanta de a se califica in semifinala celui mai mare concurs de compozitii din lume este foarte cunoscuta in randul publicului romanesc.

- Donald Trump Jr, fiul cel mare al presedintelui american Donald Trump, se afla intr-un turneu de o saptamana in India pentru a vinde proprietati de lux, relateaza marti agentia dpa. Trump Jr,. care conduce afacerile familiei, a luat parte marti dimineata la discutii cu dezvoltatori indieni,…

- Tehnicianul Nicolae Dica a declarat, duminica, dupa derbiul cu Dinamo, scor 2-2, ca FCSB a dominat jocul de la un capat la altul si s-ar fi putut impune daca ar fi egalat mai repede."O partida pe care am dominat-o de la un capat la altul. Am reusit sa punem presiune pe cei de la Dinamo. Ne-am…

- Anul Cainelui care, potrivit calendarului chinezesc, incepe vineri, va aduce orice pentru liderii politici ai lumii, mai putin sanatate, potrivit predictiilor facute de maestrii feng shui din Hong Kong, relateaza AFP. Astfel, presedintele american, Donald Trump, nascut in 1946, un alt…

- Faimosul diamant de culoare roz deschis, care masoara 19,07 carate si a apartinut regalitatii franceze, incusiv din colectia lui Napoleon, a fost scos la vanzare in luna noiembrie, la Geneva, in cadrul traditionalei licitatii de bijuterii organizata de renumita casa de licitatii Christie’s. Descoperit…

- Clasata pe locul 10 dupa primele doua manse care au avut loc luni, sportiva romana a reusit sa mai urce un loc, in mansa a treia, iar in finala a reusit un timp de 46, 681 de secunde, la 233 de miimi de secunda de medaliata cu aur, obtinuta de germana Dajana Eitberger (46.448). Medalia de argint i-a…

- Trei indivizi au reusit sa comita, probabil, unul dintre cele mai mari furturi inregistrate. In cateva minute, au plecat dintr-o casa cu aproximativ 44.000 de euro si peste un miliard de lei vechi. Hotii au apelat la o metoda pe cat de simpla, pe atat de eficienta si au reusit sa se faca nevazuti inainte…

- Lidia Buble și Feli Donose sunt doua dintre cele mai iubite cantarețe de la noi. Au reușit sa cucereasca publicul inca de la primele lor single-uri și au scos hit dupa hit. Acum, cele doua artiste au ajuns sa fie cele mai difuzate voci la radio!

- Potrivit unui indice compozit calculat de Bloomberg, bitcoin, cea mai importanta moneda virtuala la nivel mondial, a scazut luni, la New York, cu pana la 16%, la 7.175 dolari pe unitate. Bitcoin s-a devalorizat cu peste 60% fata de un nivel record de 19.511 dolari pe unitate atins in decembrie. Si alte…

- O romanca stabilita in Canada si un profiler FBI au anchetat cazul mortii Madalinei Manole, iar abia acum au reusit sa inchida raportul legat de moartea artistei, iar rezultatele sunt socante. Mihaela Brooks si Pete Klismet sunt cei doi care s-au ocupat de cazul sinuciderii Madalinei Manole, iar ce…

- Singura modalitate prin care concediul de odihna neluat sa fie compensate in bani este plecarea de la firma la care angajatul lucreaza. In alte condiții, legislația muncii nu permite compensarea baneasca a dreptului la concediul de odihna. Contabil și fiscal, chestiunea e mai mult decat a acorda sau…

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs miercuri in nord-estul Afganistanului, potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza AFP. Seismul, resimtit de asemenea in India si Pakistan, a avut loc la ora 07:07 GMT in Muntii Hindukus, la o adancime de 191…

- Au reusit sa redea lumea plina de culoare a lui Caragiale, desi sunt inca in clasele primare. Elevii Scolii 11 si Scolii 15 „George Emil Palade” din Buzau au reusit sa impresioneze juriul Concursului Interjudetean de interpretare artistica a personajelor caragialiene – „Caragiale, contemporanul nostru“…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, i-a urat succes, vineri, senatorului Eugen Teodorovici, votat de CEx al PSD sa preia portofoliul Finantelor, si a exprimat speranta ca acesta va reusi mult mai mult. "Aceasta este decizia politica si o respect. Este fostul meu ministru. E colegul meu din…

- In Franta, o pisica pierduta s-a intors acasa cu trenul. Pasagerii aflati in gara din comuna Sart au vazut pisica pe sine, in fata unui tren care tocmai se pregatea sa plece. Ei au incercat s-o alunge, insa animalul s-a dovedit a fi incapatinat. Controlorul Guillaume Chueca a luat pisica si a incercat…

- Clipe de cosmar pentru membrii familiei sefului Inspectoratului Ecologic din Taraclia. Acestia au fost treziti in miez de noapte de cateva focuri de arma trase in directia casei lor. Gloantele au nimerit in automobilul de serviciu parcat in curte.

- La Complexul Muzeal de Stiintele Naturii "Rasvan Angheluta" Galati va avea loc vineri, 26 ianuarie 2018, ora 17:00, vernisajul expozitiei temporare "Intre lumi", realizata in colaborare cu Oleg Fulga. Vor fi expuse aproximativ 70 de lucrari miniaturale executate manual din metaloceramica, reprezentand…

- Un moldovean a reusit sa evite o tragedie dupa ce camionul pe care il conducea a luat foc intr-un tunel de pe o autostrada din Canada. Remorca a fost distrusa, dar nimeni nu a fost ranit si circulatia a fost reluata dupa cateva ore.

- Exemplul clasic sunt bijuteriile care pot aduce ghinion noului proprietar. Poate ca fostul lor detinator a suferit un accident tragic, astfel ca membrii familiei au vrut sa scape de ele. Asa ca le-au vandut unui bijutier de la care le-a cumparat altcineva… adica tu. Cand incepi sa le porti…

- Sora lui Dan Bordeianu are o poveste de viata impresionata. Diagnosticata cu o boala crunta, Oana Sorescu nu s-a lasat doborata si si-a luat destinul in propriile maini. Chiar daca medicii nu i-au dat sanse de supravietuire si i-au spus ca mai are doar doua luni de trait, ea nu si-a pierdut niciodata…

- O fetita de unsprezece ani a reusit sa pacaleasca politia, profesorii, ba chiar si pe premierul canadian Justin Trudeau, dand asigurari, plina de aplomb, ca un atacator i-a taiat hijabul - o acuzatie total falsa, dupa cum a declarat luni politia din Toronto, citata luni de AFP. "Dupa o…

- Unul dintre cei mai mici nou-nascuti din istorie ce a reusit sa supravietuiasca, va ajunge in sfarsit acasa alaturi de parintii sai, dupa ce si-a petrecut primele sase luni din viata in spital.

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat ca Statele Unite nu au reusit sa submineze acordul nuclear intre Teheran si marile puteri mondiale si a catalogat intelegerea ca o "victorie de lunga durata" pentru tara sa, a anuntat duminica televiziunea iraniana de stat, relateaza CNN.

- O studenta radicalizata de la Sorbona planuia sa comita un atac terorist, dar a fost oprita de autoritațile franceze inainte sa apuce sa omoare pe cineva, scrie AFP. Studenta, in varsta de 19 ani, intenționa sa comita un atac la Rennes datorita masurilor de securitate mai relaxate luate de poliție aici.…

- O echipa de cercetatori sustine ca, pe o piatra gasita in Himalaya, se afla cea mai veche imagine cunoscuta care reprezinta o supernova. Timp de zeci de ani s-a crezut ca inscriptia de pe piatra, realizata cu aproximativ 3.600 de ani i.e.n. este o scena de vanatoare. Totusi, doua obiecte cioplite in…

- Barbatul a auzit in josul scarii unde livra pizza cum cineva porneste o drujba. Acesta a coborat si s-a dus la masina. In momentul in care a urcat in vehicul, in fata lui au aparut doi barbati care au inceput sa loveasca in parbrizul masinii. Unul dintre ei era inarmat cu un topor, iar celalalt…

- Tenismanul sud-african Kevin Anderson, favoritul numarul 2, s-a calificat in semifinalele turneului ATP de la Pune (India), dotat cu premii totale in valoare de 501.345 dolari, invingandu-l trei seturi, 6-7 (3/7), 6-4, 6-2 pe kazahul Mihail Kukuskin, intr-o partida disputata joi. Anderson…