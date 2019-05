Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 21 de ani a decis sa-și ia viața intr-un mod cat se poate de brutal. Ea și-a pus ieri seara capul pe linia ferata și a așteptat venirea trenului care a decapitat-o. Tragedia a avut loc in apropiere de gara Topolovațul Mare, din apropiere de Lugoj. Mecanicul a reușit sa o observe,…

- Un tanar in varsta de 18 ani, din comuna Vicovu de Sus, din județul Suceava, și-a pus capat zilelor dupa o cearta cu prietena lui. Barbatul s-a spanzurat intr-un grajd, dupa ce s-a certat cu iubita sa, cu care locuia in aceeași casa de numai o luna, a anunțat suceavanews.ro. Vasile M. a fost gasit…

- Sandra McCurry, din Belfast, Irlanda, s-a refugiat in munca dupa ce și-a pierdut membrii familiei. Acum 17 ani, soțul ei, Raymond, s-a sinucis, apoi fratele ei, David, și, acum doi ani, fiul ei in varsta de 28 de ani. Fiul cel mare al femeii, Andrew, 35 de ani, povestește ca mama lui s-a chinuit mulți…

- Drama la Sibiu. O femeie in varsta de 40 de ani și-a incheiat socotelile cu viața, luni. Aceasta s-a sinucis in propriul apartament. Soțul femeii este cel care a gasit-o. Aceasta era spanzurata de o țeav

- Un roman plecat in Spania si-a batut brutal nevasta dupa ce a pierdut o suma de bani la aparatele de noroc. Acesta si-a batut sotia chiar in localul pe care il fregventa pentru a juca la pacanele. Barbatul i-a dat mai multi pumni in fata, spargandu-i nasul. Agresiunea a fost filmata de camerele…

- Zoltan Benedek, un roman plecat la munca in Anglia s-a sinucis in cursul zilei de vineri. Acesta a descoperit ca a fost inselat de catre nevasta sa cu cel mai bun prieten al sau. „I-am spus despre aventura pe care o aveam si mi-a sugerat sa ne intoarcem in Romania. Avusesem o cearta imensa…

- O adolescenta s-a sinucis dupa o cearta cu tatal ei. Inainte sa moara, iși sunase mama, dar aceasta i-a spus ca nu poate vorbi mult O fetița de doar 15 ani și-ar fi luat viața dupa o cearta serioasa cu tatal ei, scrie Olt-Alert.ro. Tragedia ar fi avut loc joi. Potrivit surselor publicației, intre tata…

- Un individ din Calarași a incendiat o familie, soț și soție, in propria lor casa, pentru ca femeia ii refuza avansurile. A baut apoi otrava și s-a sinucis. Barbatul avea antecedente, pentru ca stat mult timp la inchisoare pentru o alta crima și fusese eliberat in urma cu doi ani. Razbunarea și-a pus-o…