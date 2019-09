Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 20 de ani din judetul Hunedoara a fost injunghiata mortal, vineri seara, in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timisoara, suspect fiind iubitul ei, de 31 de ani, identificat si cautat acum de politie. Surse judiciare au declarat pentru AGERPRES ca tanara a fost preluata de…

- Polițiștii locali din Timișoara, aflați in patrulare in dimineața zilei de sambata, in jurul orei 04.15, au depistat un urmarit general in Piața Libertații. Pentru ca barbatul avea un comportament suspect, era agitat și cauta ceva pe jos și in coșurile de gunoi, agenții l-au legitimat. Cand au verificat,…

- Trei tineri agasau trecatorii in Piața Victoriei din Timișoara. Tinerii, amețiți din cauza consumului anumitor substanțe injurau trecatorii, ieri, in centrul Timișoarei. Polițiștii locali i-au „saltat”. Cei trei au varste de 18, 20 și 22 de ani, fiind din localitațile C-tin Daicoviciu, Lehauheim și…

- Polițiștii locali aflați in patrulare in zona centrala a Timișoarei au depistat azi-noapte, in jurul orei 02.30, pe strada Vasile Alecsandri, doi tineri care au scris cu spray-ul de tip graffiti pe o cladire. Cei doi, un tanar de 17 și unul de 18 ani, din Timișoara și Dumbravița, au declarat ca au…

- Polițiștii timișeni solicita sprijinul cetațenilor pentru identificarea unui barbat care este principalul suspect in cazul jefuirii unei case de schimb valutar din centrul Timișoarei. Va reamintim ca in 16 mai a.c., in jurul orelor 16.40, pe strada Craiului din Timișoara, un barbat a patruns in incinta…