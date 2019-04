Stiri pe aceeasi tema

- Seful Agentiei Nationale Antidrog Cluj, Sebastian Marcu, sustine ca lejeritatea cu care se vorbeste despre droguri stimuleaza consumul in Romania. Cu cateva zile in urma, ministrul Finantelor a vorbit despre o legalizare in scopuri medicale a cannabisului.

- Manifestatia anuala „Mars pentru viata” are loc, sambata, in 500 de localitati din Romania si Republica Moldova. In Bucuresti, participantii se vor strange, incepand cu ora 11.00, in Parcul Unirii si vor pleca spre Parcul Tineretului. Brigada Rutiera a Capitalei anunta ca deplasarea se va face pe prima…

- "Modificari la legislatia referitoare la transportul de persoane" Foto: Arhiva - Alexandru Lancuzov. Guvernul va aproba în urmatoarea sedinta modificarile la legislatia referitoare la transportul de persoane, este promisiunea pe care au primit-o marile confederatii sindicale din acest sector,…

- Șoferul care a accidentat mortal un pieton, in nopatea de sambata spre duminica, pe o trecere din București a fost reținut in aceasta seara de polițiști. Oamenii legii au stabilit ca barbatul era drogat in momentul in care a produs accidentul. Potrivit stirileprotv.ro, dupa ce a petrecut toata noaptea…

- Doua persoane au fost ranite, in aceasta dimineata, intr-un accident rutier produs in apropiere de Palatul Parlamentului, in zona intersectiei str. Izvor - Pod Hașdeu. Au fost implicate doua autoturisme, dar a fost avariata și o a treia mașina, care era parcata și in care nu se aflau persoane. In jurul…

- Corpul unui barbat coreean care a murit in Mexic i-a fost returnat soției sale "fara creier, stomac și inima." Vaduva lui cere acum autoritaților sa-i inapoieze organele soțului sau, scrie news.com.au. Barbatul de 35 de ani, tatal a doi copii, ar fi murit in Mexic din "cauze naturale". Dar cand trupul…

- In topul pensiilor medii se afla sectorul 1 al Capitalei, cu o pensie medie de 1.747 lei. Pe locul doi se afla Sectorul 6, cu peste 94.000 de pensionari care au o pensie medie de 1.537 lei, iar pe locul 3 pensionarii din sectorul 2, cu o pensie medie de 1.531 lei. Locul 4 este detinut de judetul…

- Un nou caz socant în sectorul 6 al Capitalei: un barbat a decedat dupa ce a cazut de la mare înaltime, dintr-un bloc de locuinte cu 10 etaje. Cea mai probabila varianta este cea a sinuciderii.