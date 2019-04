Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Neculai, tanara cu arsuri grave pe 50% din suprafata corpului si care nu poate fi tratata in niciun spital din Romania, va fi transferata in Belgia. Departamentul pentru Situatii de Urgenta a preluat pacienta pentru transfer, anunta Ministerul...

