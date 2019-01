Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati, ambii din Maramures, si-au pierdut viata in urma unui impact auto devastator. Accidentul groaznic s-a produs in dupa amiaza zilei de vineri, 14 decembrie, in judetul Satu Mare, mai precis pe relatia Livada – Orasu Nou. VEZI:Vara 2019 in Insula Afroditei – Cipru Zbor charter din Cluj-Napoca…

- Un barbat in varsta de 70 de ani a decedat, vineri, dupa ce s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc turn din cartierul Micro V al municipiul Buzau, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), relateaza Agerpes.Potrivit sursei citate, batranul locuia singur si…

- Jolandi le Roux, o tanara din Africa de Sud, a murit chiar in ziua in care implinea 31 de ani, sub privirile ingrozite ale soțului ei care a vrut sa o fotografieze. Femeia s-a prabușit in gol peste 150 de metri, dupa ce a cazut de pe o stanca.

- O adolescenta de 17 ani a murit electrocutata in momentul in care a vrut sa-și verifice smartphone-ul in timp ce facea duș, informeaza Daily Mail. Potrivit sursei citate, fata a fost gasita prabușita in cada chiar de mama ei in casa lor din portul Outreau, Pas-de-Calais, nordul Franței. Adolescenta…

- O fata de 17 ani a murit in timp ce se afla in duș. Mama ei a fost cea care a gasit-o cazuta in baia din locuința lor din Outreau, Franța. Potrivit The Sun, medicii sunt de parere ca fata a...

- Sfarșit cumplit pentru o fata in varsta de 17 ani. Aceasta a murit in timp ce se afla in duș, dupa ce și-a verificat telefonul mobil, care era conectat la o priza electrica. Mama tinerei a fost cea care a gasit-o prabușita in baia din locuința lor din Outreau, Franța. Paramedicii au incercat din rasputeri…

- O femeie de serviciu, care lucra in Primaria Craiova a murit, marti, dupa ce a cazut, accidental, de la o inaltime de 12 metri in timp ce facea curatenie. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Dolj, Cosmin Gradinaru, s-au efectuat manevre de resuscitare, insa femeia de 46 de ani nu a mai putut fi ajutata…

- O femeie de serviciu, care lucra in Primaria Craiova a murit, marti, dupa ce a cazut, accidental, de la o inaltime de 12 metri. in timp ce facea curatenie, transmite corespondentul MEDIAFAX.