Stiri pe aceeasi tema

- Mira Feticu si Frank Westerman sunt asaltati de publicul din Olanda, care doreste sa afle amanunte despre „Farsa secolului“. Cei doi au fost trimisi sa sape la radacina unui copac dintr-o padure din Tulcea, pentru a gasi unul dintre tablourile furate in „Jaful secolului“ de la Muzeul de Arta din Rotterdam…

- Rasturnare de situație in cazul romanilor care au dat „Jaful Secolului”, in urma cu sase ani, in muzeul de arta de la Rotterdam! Una dintre lucrari, o pictura de Picasso, a fost gasita in județul Tulcea, la radacina unui copac, de o scriitoare olandeza de origine romana.

- "Descoperirea" in Romania a unui tablou de Picasso furat din Olanda ar fi o farsa pusa la cale de doi regizori belgieni, a informat duminica seara televiziunea publica olandeza NOS citata de AFP. Tabloul "Tete D'Arlequin" de Pablo Picasso face parte din lotul de sapte opere de arta…

- Un tablou despre care exista informatii ca ar fi „Tete D ‘Arlequin“, pictat de Picasso, disparut dintr-un muzeu din Olanda, a fost gasit ingropat la tulpina unui copac, in Tulcea, dupa ce o persoana a primit informatii prin intermediul unei scrisori anonime. Politia Romana si DIICOT fac ancheta. Potrivit…

- Lucrarea de master despre dezvoltare urbana și arta, realizata de un tanar din Sebeș, stabilit in Olanda, a contribuit la transformarea unui cartier rau famat din Rotterdam, care se confrunta cu o rata mare a criminalitații, intr-unul foarte șic, in care arta a fost un catalizator pentru integrare…

- "Politia a arestat sapte barbati joi (...) suspectati de a fi intr-un stadiu foarte avansat in pregatirea unui atentat terorist major in Olanda", a declarat ministerul public intr-un comunicat, adaugand ca unul dintre acestia dorea "sa faca numeroase victime"."Ministerul public si politia…

- Ei voiau sa comita atentatul la un mare eveniment in Olanda cu ajutorul centurilor cu explozivi si pustilor de asalt de tip AK-47, a anuntat joi procuratura, potrivit AFP. ”Politia a arestat sapte barbati joi (...) suspectati de a fi intr-un stadiu foarte avansat in pregatirea unui atentat…

- Dupa ce si-a afisat burtica intr-o rochie larga pe retelele de socializare, Alejandra Gere (Silva) a anuntat pe Instagram fericita veste, faptul ca ea si Richard Gere asteapta primul lor copil, relateaza online ziarul ABC. "Sunt foarte fericita ca am primit binecuvantarea sfintiei sale Dalai Lama",…