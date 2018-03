Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 20 de ani a fost injunghiat mortal intr-un centru comercial Stratford Centre din estul Londrei. Potrivit martorilor, tanarul a incercat sa iși ajute un prieten care a fost atacat. Beniamin Pieknyi, un roman de 20 de ani, din Valea Jiului, a fost injunghiat mortal la centrul comercial…

- Un roman de 20 de ani care a sosit in Marea Britanie in urma cu doua luni a murit in brațele celui mai bun prieten, dupa ce a fost urmarit și injunghiat de mai multe persoane intr-un centru comercial aglomerat din Londra. Din primele informații, se pare ca Beniamin Pieknyi, in varsta de 20…

- Povestea femeii care a fost numita ”cel mai bun profesor din lume” in 2018. O profesoara, care a invațat sa-și salute elevii in cele 35 de limbi vorbite in școala in care este angajata, a fost numita ”cel mai bun profesor din lume”. Andria Zafirakou (39 de ani) a fost aleasa din miile de aplicanți din…

- Lauren Southern este o jurnalista și activista de extrema-dreapta din Canada, careia i-a fost interzisa intrarea in Marea Britanie pe motiv ca „prezența ei nu ar favoriza binele public”. Southern a postat pe Twitter un mesaj in care afirma ca i-a fost interzis accesul in Marea Britanie…

- Absolut fantastica schimbarea prin care a trecut Shannen Doherty, scrie eva.ro. Pentru un om care a infruntat amenintarea teribila a cancerului, care a trecut prin chinurile radioterapiei si chimioterapiei, dar si prin clipe in care si-a pastrat cumpatul si l-a pierdut cand a fost coplesita de emotii,…

- O femeie care era disparuta de 12 ani a fost descoperita intr-o groapa din gradina cumnatului ei. Natalia Doherty, de 50 de ani, a fost gasita cu fața in jos, intr-un morman de gunoi, scrie presa britanica. Cadavrul ei fusese sfașiat de animale salbatice, un braț lipsindu-i. Dar confruntat…

- Australia, Polonia și Japoinia ar putea sa boicoteze, alaturi de Anglia, Cupa Mondiala de Fotbal din Rusia, daca se afla ca țara lui Vladimir Putin a fost in spatele otravirii agentului dublu Serghei Skripal. Guvernul britanic ia in calcul sa interzica politicienilor Marii Britanii sa participe la meciurile…

- Mary McCandlish și-a dorit o familie mare. Avea deja patru copii cand a decis sa mai faca unul. La ecografie, Mary a avut parte de o mare surpriza. Femeia in varsta de 34 de ani, din Marea Britanie, a aflat ca va aduce pe lume tripleți. Ea a ramas insarcinata in mod natural. „Am…

- Nici nvremea extrema din aceasta saptamana nu le-a putut opri pe britanice din petrecut. Cateva tinere din Birmingham, Leeds si Newcastle au infruntat temperaturi de inghet pentru a petrece in cluburi la final de saptamana. Unele dintre ele au recurs la tot…

- Cantecul și jocul il au pe Dumnezeu acolo... și sufletul omului! Și uite ca AȘA ESTE: Școala Populara de Arte și Meserii ,,Ilie Micu” Sibiu, organizeaza in data de 7 martie 2018, incepand cu ora 10.15, la Caminul pentru persoane varstnice Sibiu, str. George Coșbuc, nr. 20, spectacolul artistic: ,,…

- Acest barbat și-a schimbat culoarea pielii, dupa ce și-a tatuat tot corpul. But Eli Ink, un artist tatuator din Brighton, Anglia, Marea Britanie, iși vede corpul drept o ”exploziție ambulanta”, dupa ce și-a tatuat tot trupul pentru a-și schimba culoarea pielii. Vezi galeria foto + 3 + 3 Tanarul și-a…

- Serban Cantacuzino era fiul lui George Matei Cantacuzino, cel care a creat Palatul bibliotecii „Dumitru Staniloae“ si Palatul Cancelariei din Ansamblul mitropolitan din Iasi, cunoscute sub numele de "palatele siameze". El a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania și președintele…

- Madonna a provocat din nou controverse dupa publicarea pe Instagram a unui video temporar (story) care o surprinde in ipostaze intime, informeaza Daily Mail. De data aceasta, artista poate fi vazuta stand pe toaleta si privind plictisita spre camera, cu barbia sprijinita in palma. Artista in varsta…

- Mai mulți romani au fost filmați in timp ce vandalizau o mașina. Au lovit automobilul cu crose de golf, iar potrivit unui vecin, romanii erau nervoși pentru ca șoferul mașinii parcase pe locul lor. Trei romani din Marea Britanie au fost filmați in timp ce vandalizau o mașina parcata in fața reședinței…

- Omul de afaceri George Soros a declarat ca „nu se va opri” din a sustine o campanie pentru ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Europeana, pentru ca Brexitul reprezinta „o greseala tragica”, scrie NEWS.RO, citand Politico.Citeste si: UPDATE- TRAGEDIE in apropiere de Moscova: Un avion S-A…

- BUCURESTI, 13 feb — Sputnik, Doina Crainic. Parintele Calistrat a devenit unul dintre cei mai îndragiti preoti români ortodocsi datorita predicilor sale aparte, care ajung virale într-un timp foarte scurt. În ultima predica, despre Duminica Înfricosatoarei…

- Ce a pațit un barbat care a stat 30 de minute pe toaleta. Un barbat din sud-estul Chinei a fost adus de urgența la spital, la miezul nopții, dupa ce ce a observat ca o umflatura in forma de minge i-a cazut din anus in timp ce se afla pe toaleta. Doctorii au spus ca umflatura era atașata de partea sa…

- Alexandru Sovu a fost dat in cautare internationala de catre autoritatile din Marea Britanie, dupa ce romanul a fost acuzat ca a proiectat si distribuit aparate (skimmere, n.r.) care pot fi copia ilegal datele de pe cardurile bancare cand sunt introduse in bancomate. Autoritatile l-au condamnat in absenta…

- Alexandru Sovu a fost dat in cautare internationala de catre oficialii din Marea Britanie, dupa ce acesta a fost acuzat ca a proiectat si distribuit „skimmere” care pot fi potrivite la ATM-uri. Autoritatile l-au condamnat in absenta si banuiesc ca s-ar ascunte in Romania sau China, precizeaza Daily…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta detalii interesante oferite de presa britanica in legatura cu procesul de extradare al lui Alexander Adamescu din Marea Britanie.Hotnews: Alexander Adamescu i-a angajat pe fostul sef MI6, serviciu de informatii britanic, si un fost…

- Un barbat de 56 de ani din Marea Britanie s-a confruntat cu grave probleme de sanatate, fiind la un pas de moarte, dupa ce a baut 25 de energizante in doar șase ore. Britanicul Nick Mitchell a fost intr-un club de karaoke, unde a consumat mai multe bauturi energizante decat ar fi trebuit.…

- Inca un caz extrem de ingrijorator, tinand cont ca tot mai multi tineri isi petrec majoritatea timpului pe calculator. Paramedicii l-au transportat de urgența la spital, pe targa, in timp ce tanarul iși implora prietenii sa termine jocul in locul lui, noteaza Daily Mail.

- Inca un caz extrem de ingrijorator, tinand cont ca tot mai multi tineri isi petrec majoritatea timpului pe calculator. Paramedicii l-au transportat de urgența la spital, pe targa, in timp ce tanarul iși implora prietenii sa termine jocul in locul lui, noteaza Daily Mail.

- „Morți suspecte, o incercare de a rapi o mama in drum spre școala, in Londra, și Tony Blair: Cum exploateaza un stat corupt din UE legile Bruxelles-ului pentru a-și rezolva problemele murdare in Marea Britanie.” Acesta este titlul dat de jurnalistii de la Daily Mail unui amplu articol care se doreste…

- Cel puțin cinci migranți au fost impușcați in orașul francez Calais, dupa ce doua grupuri originare din Eritreea și respectiv Afganistan s-au luat la bataie. Sute de migranți ilegali se afla in zona, in incercarea lor de a traversa Canalul Manecii pentru a ajunge in Marea Britanie.

- Ed Sheeran are nevoie de liniște și vrea ca el și logodnica sa, Cherry Seaborn, sa nu fie deranjați! Artistul n-a stat pe ganduri și, potrivit Daily Mail, a cumparat toate proprietațile din jurul casei sale din Suffolk, Marea Britanie. Investiția nu l-a afectat prea mult pe britanic, care are o avere…

- O politista de origine romana a ajuns vedeta tabloidelor din Marea Britanie. Acum e in centrul unui scandal imens dupa ce a avut mai multe derapaje la locul de munca. A fost descrisa ca o politista agresiva si nepoliticoasa si chiar sanctionata disciplinar. Asa titreaza Daily Mail cazul, precizand ca…

- Guvernul belgian intenționeaza sa faca ordine in privința migranților care au invadat Bruxellesul dupa demontarea taberei de la Calais, unde aceștia așteptau momentul pentru a putea trece Canalul Manecii in Marea Britanie.

- Primul tablou, pictat de renumitul artist, John Singer Sargent, ne arata cațiva soldați britanici, care sunt orbiți din cauza expunerii la gaze. Este considerata una dintre cele mai importante lucrari legate de razaboi. Despre pictura Gassed, New York Times spune ca este "Monumentala", in timp ce Daily…

- Simona Munteanu, o polițista cu origini romanești a scandalizat Marea Britanie cu comportamentul ei agresiv și nepoliticos și a pierdut un proces in care iși acuza un superior de discriminare rasiala, scrie Daily Mail. Un tribunal pentru ocuparea forței de munca din Marea Britanie a decis ca plasarea…

- Marea Britanie va plati inca 44 de milioane de lire sterline Franței pentru a se proteja de migranți, care ar putea trece Canalul Minecii prin portul de la Calais. In acest sens, Theresa May este pregatita sa investeasca in consolidarea controalelor de frontiera ale Franței, scrie Metro. Oficialii de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul britanic Theresa May au semnat, joi, la o reuniune la Academia Militara Sandhurst, un nou tratat cu privire la controlul imigratiei la frontiera dintre Franta si Marea Britanie, informeaza AFP. Noul tratat vizeaza “consolidarea gestiunii comune a…

- Lantul de supermarket-uri Aldi din Marea Britanie le ofera absolventilor promitatori un salariu de pornire de 44.000 lire sterline (49.500 euro) pe an, in cea mai noua campanie de recrutare a companiei germane. Pe langa salariile mari, Aldi le va oferi angajatilor tineri masini de serviciu…

- Marea Britanie va plati 44,5 milioane de lire pentru masuri de securitate sublimentara in Franta, pentru a preveni o alta tabara de refugiati formata in Calais sau un alt port pe Canalul...

- Franta si Marea Britanie vor semna un nou tratat privind imigratia, la o intalnire care va avea loc joi intre presedintele Emmanuel Macron si prim-ministrul Theresa May, au transmis oficiali francezi.Intalnirea celor doi va avea loc in Marea Britanie. Tratatul va „completa” si nu inlocui acordul…

- Victor Spirescu, romanul care a “invadat” Marea Britanie, a murit intr-un accident de mașina, titreaza tabloidul The Sun . Accidentul a avut loc in apropiere de locuința pe care Victor o imparțea cu prietena sa, Suzana. Victor Spirescu, primul roman ajuns in Marea Britanie in 2014, dupa ridicarea restrictiilor…

- 'Se depun toate eforturile astfel incat trecerea ilegala sa nu fie posibila la Calais', care 'nu este o poarta de intrare ascunsa catre Anglia', a spus el intr-un discurs in fata fortelor de ordine din Calais, dand asigurari ca statul nu va permite 'constituirea unor filiere ilegale' in aceasta regiune.Presedintele…

- Victor Spirescu, primul român care a ajuns în Marea Britanie dupa ridicarea restricțiilor la 1 ianuarie 2014, a murit într-un accident rutier. Tragicul eveniment a fost anunțat pe Facebook de prietenii sai. „Azi am pierdut un prieten drag mie și familiei mele... a plecat…

- Un important intelectual sustinator al lui Emmanuel Macron a criticat marti politica privind migratia a guvernului, spunand ca este ipocrita, inaintea unui discurs programat al presedintelui francez pe acest subiect, relateaza dpa. Economistul Jean Pisani-Ferry, responsabil cu programele…

- Un barbat, care voia sa mearga din Islanda în Marea Britanie, a fost arestat pentru ca a încercat sa calatoreasca în avion cu o cantitate excesiva de haine. Ryan Carney Williams, care se identifica drept Ryan Hawaii, a vrut sa evite taxa pentru bagaje și, prin urmare,…

- Ministrul francez de interne Gerard Collomb a declarat marti ca Parisul va solicita guvernului britanic, la summitul bilateral ce va avea loc joi la Londra, 'sa ajute (orasul-port) Calais sa se dezvolte', transmite AFP. 'Vom merge impreuna cu presedintele Republicii (Emmanuel Macron) joi,…

- Marea Britanie i-a furnizat Frantei ajutor suplimentar pentru securizarea frontierelor sale, a afirmat luni purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Acesta este un acord (Le Touquet) de care au beneficiat ambele parti, inca de la conceperea…

- Considerata candva eroina, o polițista a fost concediata, dupa ce publicat pe Facebook mesaje la adresa romilor din Marea Britanie. Intr-unul dintre mesajele controversate, Jeanette Cadden a facut referire și la doua romance surprinse de camerele de supraveghere in timp ce furau. Polițista a fost decorata…

- Un barbat din Marea Britanie a recunoscut ca si-a strangulat fiica si apoi a încercat sa îsi ucida si fosta sotie. Richard Kray a omorât-o pe fiica sa Olivia în vârsta de 19 ani, prin strangulare, si a încercat sa o omoare prin aceeasi metoda pe fosta sa…

- James Grear are 20 de ani si este nascut în Bristol, în Marea Britanie. Împreuna cu un prieten, Henry, a pus bazele The Coin Supplier, dupa ce a vazut ca monedele rare se vând pe bani frumosi. Firma care a fost înfiintata în ianuarie 2017 a ajuns deja la câstiguri…

- Caz șocant în Marea Britanie. O tânara a atacat-o pe amanta tatalui sau și a lovit-o în mod repetat în zona capului. În imagini se observa cum agresoarea o pune la pamânt pe presupusa amanta a tatalui sau, o numește „prostituata” și îi…

- O filmarea a unei drone din Bahamas arata momentul șocant în care un baiat scapa cu viața de un banc de rechini. Filmarea, facuta de cameramanul dronei Artem Tkachenko, arata cum baiatul se arunca în mare fericit. Acesta înota direct în calea a patru rechini,…

- Catrinel Sandu, care a anunțat ca divorțeaza de fostul jucator de tenis Gabriel Trifu, a trecut printr-o experiența traumatizanta și pe vremea cand se iubea cu Lucian Viziru. Catrinel Sandu divorțeaza de tenismenul Gabriel Trifu . Vedeta a facut anunțul pe o rețea de socializare. A fost vestea care…

- O femeie din Marea Britanie a murit dupa niște zgarieturi ciudate aparute pe corp. Aceasta le-a observat, insa nu le-a luat in seama, iar la o luna dupa, femeia a murit. Dupa ceva timp a cautat pe internet raspunsul la problema ei, insa raspunsurile primite au amuzat-o complet, informeaza Daily Mail. …

- Philip Clements, fostul vicar britanic de 79 de ani care s-a casatorit cu un roman de 24 de ani, Florin Marina, a ramas pe drumuri dupa ce și-a vandut casa din Marea Britanie pentru a-i cumpara iubitului sau un apartament in București. Fostul preot povestește ca iubitul sau l-a parasit la doar doua…