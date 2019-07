O tânăra a realizat o aplicație pentru pacienți, medici și faramaciști. Vezi despre ce este vorba Aceasta a realizat o aplicație web, intitulata „Medinfo”, care poate analiza posibilele reacții adverse aparute in cazul combinațiilor de medicamente sau dintre medicamente și alimente. Programul ofera utilizatorilor informații despre interacțiunea medicamentelor cu anumite alimente și despre efectele care pot aparea. Dupa o munca de cateva luni, aceasta aplicație a reprezentat tema lucrarii de licența a tinerei, care spune ca: "Aplicatia se adreseaza atat medicilor si farmacistilor, cat si pacientilor care folosesc mai multe combinatii de medicamente si ofera accesul la o baza de date… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

