Stiri pe aceeasi tema

- Dan Marculescu, medic legist, a precizat in direct la Romania TV de unde pot fi prelevate probe pentru testele ADN astfel incat sa prezinte cu o mare certitudine ca persoana in cauza este decedata. In ceea ce privește testele ADN facute la Caracal, in cazul Alexandrei Maceșanu, acestea nu confirma…

- Pana atunci o femeie sanatoasa, Kellee Green, din SUA a facut, dintr-o data, niște chituri ovariene foarte mare, care ii dadeau simptome extrem de neplacute. Se simțea foarte rau și niciun doctor pe care l-a consultat nu a putut gasi cauza. Pana cand o cunoștința i-a spus despre ”boala implanturilor…

- un tanar din SUA a fost condamnat la inchisoare pe viața. Acesta și-a strangulat sora din cauza unei parole de WiFi. Kevon Lamar Watkins a fost condamnat de o instanța din Georgia. Acesta avea 16 ani in momentul in care a avut loc tragedia. in februarie 2018, Kevon Watkins a omorat-o pe sora sa, Alexus…

- Karl Shiels, actorul cunoscut in special pentru rolurile din serialele "Peaky Blinders" și "Fair City", a murit, duminica, la 47 de ani. Cauza morții nu a fost facuta publica deocamdata. Reprezentanții lui Karl Sheils s-au declarat șocați și intristați de vestea ca actorul irlandez s-a stins din viața,…

- FecioaraCa sa fie fericite, Fecioarele trebuie sa se asigure ca totul se desfasoara fara probleme. Si nu numai in viata lor, ci si in viata celor apropiati. Cum va puteti imagina, acest lucru duce la frustrare si stres.

- Sunt prietene de peste 15 ani, insa nici in ziua de azi Vica Blochina nu o poate ierta pe Raluca Badulescu pentru ca a contribuit la ”deformarea” ei. Cel puțin asta spune fosta dansatoare, care abia acum iși amintește amuzata de cum arata pe perioada cand era insarcinata cu fiul ei, Edan. Vica si Raluca…

- La Timișoara le-au fost oferite gratuit ședințe de machiaj și coafura femeilor aflate in dificultate, la evenimentul Beautyfull Days, care se desfașoara in 12 și 13 iunie, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, eveniment destinat pasionaților de beauty și profesioniștilor din domeniu. Aici a…

- Barbatii vaduvi si cei divortati prezinta un risc mai mare de deces din cauza bolilor cardiovasculare grave in comparatie cu femeile aflate in aceeasi situatie, sustine un studiu preluat miercuri de Press Association. Expertii au ajuns la concluzia ca barbatii vaduvi au o probabilitate de deces in urma…