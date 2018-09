Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Shalom Ierusalim are loc in Parcul Regele Mihai I din Bucuresti În Parcul Regele Mihai Întâi din Capitala, se desfasoara, astazi, a doua editie a Festivalului Evreiesc "Shalom Ierusalim". Vor fi prezentate traditii si sarbatori mozaice, vor avea…

- CHIȘINAU, 30 aug — Sputnik, Doina Crainic. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a îndemnat țarile din Uniunea Europeana sa ia în considerare construirea unei noi „arhitecturi de securitate" alaturi de Rusia. Aflat joi la Helsinki, la summitul Franța-Finlanda,…

- Anglia și Belgia se intalnesc sambata in penultimul act al Cupei Mondiale 2018 din Rusia. Finala mica se joaca la Sankt Petersburg, de la ora 17:00. Dupa cele infrangerile suferite in semifinale echipele conduse de Gareth Southgate și Roberto Martinez vor lupta pentru medalia de bronz de la aceasta…

- Cum explica Umtiti golul marcat in semifinala cu Belgia: ”A contat determinarea si nu inaltimea”. Samuel Umtiti, autorul golului care a adus Frantei calificarea in finala Cupei Mondiale de fotbal 2018, dupa victoria cu Belgia (1-0), a precizat ca „determinarea, dorinta de a marca, de a trece in fata…

- Franta aliniaza echipa sa ideala in fata Belgiei, marti, de la ora 21,00 (ora Romaniei), la Sankt Petersburg (TVR 1, TVR HD), in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Matuidi a revenit in...

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, se va afla marti la Sankt-Petersburg, in Rusia, pentru a sustine echipa Frantei in semifinala cu Belgia de la Cupa Mondiala de fotbal 2018, a anuntat presedintia franceza, citata de AFP. Macron a anuntat, in cursul unei vizite la Sankt-Petersburg…

- Micuța focșaneanca Sofia Ciobanu a caștigat trofeul “Romania Centenara” in cadrul Festivalului Internațional “Ursulețul de Aur” - Baia Mare 2018. Festivalul s-a desfașurat in perioada 2-6 iulie, aceasta fiind cea de-a 35-a ediție a prestigioasei manifestari. Micuța…