- Nouasprezece cetateni din Republica Moldova care munceau fara forme legale pe raza judetului au fost depistati de politisti, acestia fiind condusi sub escorta pana la punctul de trecere a frontierei de stat dupa ce au primit interdictia de intrare pe teritoriul national timp de sase luni, a informat,…

- Politistii de imigrari din Constanta au depistat 7 cetateni straini, din Turcia si Republica Moldova, 5 desfasurau activitati lucrative fara forme legale, iar 2 se aflau cu sedere ilegala.Pe numele acestora au fost emise decizii de returnare, 5 au fost condusi sub escorta pana la punctul de trecere…

- In urma cu doua zile, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, au depistat, in apropierea frontierei de stat, doua persoane, un barbat de 58 de ani si un altul de 25 de ani, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Bulgaria, pe jos, prin raza localitatii Cetatea, judetul Constanta.…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, doi cetateni Ucraina si Bulgaria care au incercat sa intre ilegal in Romania din Bulgaria, pe jos, pe la frontiera "verde". Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Garda de Coasta, cele doua…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, doi cetateni Ucraina si Bulgaria care au incercat sa intre ilegal in Romania din Bulgaria, pe jos, pe la frontiera 'verde'. Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Garda de Coasta, cele doua…

- Politistii de imigrari din Constanta au depistat 6 cetateni straini, din Republica Moldova, care desfasurau activitati lucrative fara forme legale, pe raza judetului. Pe numele acestora au fost emise decizii de returnare, fiind condusi sub escorta pana la punctul de trecere a frontierei de stat si aplicata…

- Traian Basescu a declarat ca ceea ce se întâmpla în Republica Moldova este de fapt o lovitura de stat în care nu s-a folosit forța miliara, ci instituțiile statului care sunt la dispoziția oligarhului Vlad Plahotniuc, relateaza Mediafax."Azi nu putem discuta de unire,…

- Trei sirieni au fost depistrați duminica de polițiștii de frontiera de la Calafat. Aceștia au incercat sa intre ilegal in Romania. Cei trei sirieni erau ascunși printre cutii cu textile intr-un microbuz condus de un bulgar. Este vorba despre un barbat, in varsta de 22 de ani, si doi minori, in varsta…