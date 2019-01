O tanara din Bistrita, care a furat dintr-o locuinta un card care avea si PIN-ul in plic, cheltuind peste 20.000 de lei, a fost prinsa de politisti, ea fiind cercetata pentru furt calificat si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos. Inspectoratul de Politie Bistrita-Nasaud a anuntat marti, ca politistii Biroului de Investigatii Criminale au […] The post O tanara a furat un card si a cheltuit banii iar acum este cercetata penal appeared first on eMaramures .