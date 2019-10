O tânără a fost răpită la Corabia și dusă la Caracal, de doi bărbați O tanara in varsta de 26 de ani a fost rapita de doi barbați și dusa la Caracal. Aceasta ar fi fost urcata cu forta intr-un autoturism argintiu, care s-a indreptat intr-o directie necunoscuta. Cei doi barbati au fost retinuti pentru 24 de ore. Alarma a fost data un barbat, din orasul Corabia, judetul Olt, care a apelat numarul de urgenta 112 si a sesizat faptul ca sora sa, de 26 de ani, din aceeasi localitate, in timp ce se afla pe strada C.A. Rosetti din Corabia, ar fi fost urcata cu forta intr-un autoturism argintiu, care s-a indreptat intr-o directie necunoscuta. „De indata, politistii olteni… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

