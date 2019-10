Stiri pe aceeasi tema

- Rugaciune catre Sfanta Parascheva pentru cei care vor sa se casatoreasca. Pe 14 octombrie, creștinii o praznuiesc pe Sfanta Parscheva de la Iași și merg in pelerinaj la moaștele acestia, in numar foarte mare.

- "Ieri s-a apropiat de mine un bețiv, murdar și cu un aspect neingrijit, fara pantofi și cu camașa rupta, mi-a cerut 20 de lei, i-am dat o hartie de 50 lei, mi-a spus: "Multumesc frumos, șefa! Dumnezeu sa te rasplateasca ". Am exclamat – Ai grija de tine! Nu iși lua ochii de la mine, dintr-o data…

- O femeie de 34 de ani si un barbat 28 se ani au fost retinuti de politistii din Iași, banuiti ca au furat dintr-o casa 200.000 de lei, ceasuri si parfumuri. Fostul soț al femeii era in concediu cand i-a fost pradata casa de hoți. El a anunțat poliția și, in urma anchetei, s-a stabilit cine erau faptașii.…

- Sambata, in jurul orei 12,45, Poliția Orașului Talmaciu a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe albia raului Olt, in zona km. 242 a DN7, in afara localitații Boița, plutește... un cadavru. Read More...

- Soferul unui microbuz care circula pe traseul Iasi - Holboca a reusit "performanta" de a avaria cinci masini, dupa ce o roata de pe fata a explodat. Evenimentul rutier a avut loc ieri la amiaza, in jurul orei 15.30, pe strada Vasile Lupu, in apropiere de Spitalul de Neurochirurgie din Tatarasi. Microbuzul…