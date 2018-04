Stiri pe aceeasi tema

- Inca un incident grav a avut loc intr-o scoala din Romania. O eleva a fost atacata cu cuțitul de un barbat chiar in cancelaria școlii dintr-o localitate din județul Vaslui, scrie digi24.ro.

- Jurnaliștii de la „As” susțin ca Romania risca sa rateze prezenta la Cupa Mondiala din Japonia dupa ce l-ar fi folosit pe Sione Faka’osilea, jucator din Tonga, naturalizat, care nu ar fi avut dreptul de joc. „Deocamdata nu as vrea sa comentez lucrurile pe care le-au scris cei de la «AS». Vom vedea,…

- HOROSCOP 27 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu Christina Verchere, noua „regina” a OMV Petrom la București. Scoțianca a ieșit la o masa privata cu predecesoarea ei, Mariana Gheorghe, dar, apoi, amandoua au tremurat, la propriu. Șoferul a lasat-o pe „super-șefa”…

- Unul din patru copii romani are probleme de greutate, arata cele mai recente statistici, care ii ingrijoreaza pe specialisti. Acestia atrag atentia ca prevalenta obezitatii s-a triplat in randul noilor generatii in ultimele doua-trei decenii.

- Rauri de lacrimi pentru cei cinci romani morti in Olanda. Adina Soreanu, soțul ei, Aurel Soreanu, fratele ei, Cosmin Zimbrea, și alți doi romani au avut parte de un sfarșit violent. Ei au murit in urma accidentului infiorator produs luni, in Olanda. Cei doi soți aveau un copil de doar doi anișori, iar…

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori iar de ultima soție, Petruța, a divorțat in mare secret in anul 2015. Andrei o are pe Anastasia, fiica sa biologica din primul mariaj, dar a fost ca un tata pentru cei doi copii ai Petruței. De altfel, Andrei Gheorghe se afișa mandru alaturi de Anastasia…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, care se vor casatori pe 19 mai, nu vor incheia un contract prenuptial, deoarece viitorul mire este convins ca povestea lor de dragoste va dura toata viata. Fiul regretatei printese Diana, decedata in 1997, si al printului Charles,…

- Sony Europe a anunțat ca 10 titluri noi au fost adaugate in PlayStation Now – serviciul de cloud streaming de jocuri pentru PlayStation 4 și PC. Cele 10 jocuri noi sunt LEGO: Batman 3: Beyond Gotham, Sniper Elite 3 și Formula 1 2016, Terraria, Enigmatis 2, Bard’s Gold, Yamayama,…

- Razboiul pe avere dintre indragita cantareața de muzica populara Laura Lavric și sora ei stabilita peste Ocean s-a soldat cu o prima batalie caștigata de cantareața! Laura Lavric a obținut in instanța 10.000 de euro daune de la sora ei, dar se lupta in continuare pentru moștenirea mamei lor. CANCAN.ro,…

- Cel mai mare targ apicol din Romania, „Sarbatoarea Mierii” se va desfasura in zilele de sambata si duminica, 24 si 25 martie 2018, in centrul istoric al municipiului Blaj. Ajunsa la editia a XI-a, manifestarea vine, si in acest an, cu noutati, aducand, pe langa sectiunile obisnuite – targul cu vanzare,…

- Elena a auzit pentru prima data limba rusa cand a fost la Chișinau. Acum, eleva clasei a II-a din orașul Barlad, Romania, este numita ”micuța rusoaica” dupa ce a devenit olimpica la limba rusa.

- Un lider interlop foarte cunoscut in Romania a povestit, cu lux de amanunte, cum a scapat cu viața din doua tentative de asasinat puse la cale de doi dintre cei mai periculoși mafioți romani. Este vorba de sibianul Dorel Hanea și de dambovițeanul Florin Ghenosu. Primul care a incercat sa-l omoare a…

- Prognoza meteo. Ploile vor bate in retragere in orele urmatoare, dar temperaturile ridicate vor continua sa topeasca zapada de la munte, asa ca pericolul de inundatii nu a trecut inca. Vremea se va incalzi și mai mult in urmatoarele zile, dar un nou val de frig va ajunge duminica in Romania, provocand…

- Andreea Esca este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV din Romania. Are o fiica, Alexia, pe care o iubește enorm. Recent, știrista a vorbit despre posibilitatea de a deveni bunica. Iși dorește enorm acest lucru, insa mai are de așteptat. „Peste 10 ani, poate ca Alexia se va și marita, poate…

- Biletele pentru intalnirea Romania – Elveția, contand pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup by BNP Paribas, au fost puse in vanzare pe site-ul www.bilete.ro. Preturile biletelor sunt, dupa cu urmeaza: Inel 1 = 130 Ron, Inel 2 = 95 Ron, Inel 3 = 75 Ron. Pe o comanda pot fi achiziționate cel mult…

- Federatia Romana de Tenis a pus in vanzare biletele la meciul Romania – Elvetia (21-22 aprilie), programat la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, preturile fiind cuprinse intre 75 si 130 de lei. Conform site-ului oficial al FRT, tichetele de intrare se comercializeaza…

- Lumea interlopa din Capitala este in fierbere! Mai multe documente DIICOT obținute de CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, din mai multe dosare cu infracțiuni extrem de violente, arata cum interlopii au incercat sa-și elimine rivalii cu ajutorul asasinilor platiți! Liderii clanurilor au platit…

- Vestea ca mama lor a murit la 68 de ani, departe de tara natala, Israel, a cazut ca un trasnet in familiile celor doi copii ai afaceristei, scrie click.ro. Noi i-am cunoscut in vara lui 2008, la nunta de pomina a Israelei si a lui Liviu, eveniment care a avut loc la Complexul Tancabesti, din Snagov.…

- Celebra femeie de afaceri Israela Vodovoz a murit vineri (9 martie), la varsta de 70 de ani. Ea a ajuns in atenția presei din Romania in 2008, dupa ce s-a casatorit cu Liviu Arteni, un barbat mult mai tanar decat ea. In primii ani de casnicie, parea ca lucrurile merg ca pe roate intre cei […] The post…

- Adrian Mutu a fost acționat in instanța, la Judecatoria Sectorului 1, de catre Lucia Bianco, un agent de jucatori din Peninsula. Italianca il acuza ca ar fi luat mai mulți bani fața de cat i s-ar fi cuvenit in urma unei tranzacții cu un fotbalist. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in…

- Gest de neinteles joi dimineata la un liceu din Oradea. O eleva de 15 ani a fost gasita in toaleta fetelor, aproape inconstienta. Fata a fost preluata in cateva minute de un echipaj al ambulantei si, din fericire, se afla acum in afara oricarui pericol. Se pare ca ea ar fi incercat sa isi ia viata,…

- A ajutat mulți oameni sa traiasca, dar acum a venit randul lui sa fie ajutat. Medicul Vali Dinga se lupta cu o boala grea și are nevoie de sprijin. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va face cunoscut cazul sau, care a devenit viral pe rețelele de socializare, sub deviza: “Viața pentru un doctor ca…

- Elena Mateescu va vorbi in cadrul unei conferinte organizata de Societatea Romana de Geografie-Filiala Vrancea, despre fenomenele climatice extreme din Romania, in contextul schimbarilor climatice globale.

- Premiile Academiei Americane de Film vor fi decernate in noaptea dintre 4 și 5 martie. Ceremonia incepe la ora 3 (ora Romaniei), dar cu siguranța te intrebi de ce Romania nu e pe lista. Ei bine, exista un raționament simplu. Inainte sa te intrebi de ce Romania nu e la aceste Oscaruri, trebuie sa știi…

- Din cauza condițiilor meteo potrivnice, partida din sferturile de fiinala ale Cupei Romaniei dintre CSU Craiova și Dinamo București, meci care ar fi trebuit sa se dispute maine de la ora 20:30 in Banie a fost amanata. „Ca urmare a prelungirii codului portocaliu de temperaturi foarte scazute in județul…

- Intr-o țara unde nevoia ne invața sa ne adaptam fiecarei situații, te intrebi ce poate fi mai rau, ce mai poate urma?! Nimic nu poate fi mai rau, nimic mai dureros decat sa ai copilul bolnav, puiul tau, boțul de carne care a crescut in tine și caruia i-ai promis cate-n…

- Intr-o incercare disperata de a atrage atentia ca elevii de azi sunt copii fara copilarie, dar si niste fapturi carora le punem sanatatea in pericol, ei au pus pe hartie „Manifestul unui elev tacut”. Acela pe care dimineata nu-l vezi de ghiozdanul pe care trebuie sa-l poarte in spinare. „Sunt ghiozdanul…

- La mai puțin de 24 de ore dupa ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit ca Ana Baniciu și Smiley și-au dat mesaje nepotrivite, Gina Pistol a vorbit despre acest subiect. Prezentatoarea de la „Asia Express” a marturisit ce parere are despre gestul fiicei lui Mircea Baniciu, dar și cum este…

- Anda Calin și Liviu Varciu au demontat zvonul ca s-au desparțit și ca prezentatorul ar trai o poveste de dragoste cu asistenta tv Roxana Niculae. Se intampla acum cateva zile. In ceea ce priveste imaginile care au facut inconjurul presei mondene din Romania, se pare ca acum, bruneta s-a razgandit.Anda…

- Pe pagina de Facebook „Copiii niciodata uitați ai Romaniei”, pe care a scris si Dacian, au fost inregistrate peste o mie de cereri de la copii care isi cauta parintii si de la familii care vor sa stie de soarta pruncilor infiati in strainatate. Aproape jumatate au reusit sa se stranga din nou in brate.

- Alexandru Sovu a fost dat in cautare internationala de catre oficialii din Marea Britanie, dupa ce acesta a fost acuzat ca a proiectat si distribuit „skimmere” care pot fi potrivite la ATM-uri. Autoritatile l-au condamnat in absenta si banuiesc ca s-ar ascunte in Romania sau China, precizeaza Daily…

- Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, a cerut in plenul PE ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa vorbeasca in plen, la dezbaterea privind situatia justitiei din Romania. Social-democratul a invocat necesitatea prezentarii punctului de vedere al Guvernului roman, in conditiile in care Tudorel…

- Vești bune pentru toți copii din Romania care se vor naște de la 1 ianuarie 2018. Vor primi 10.000 de euro de la statul roman, pentru a putea sa-și continue studiile, sa iși deschida o afacere sau sa-și cumpere o casa. Zi de zi, pana la varsta de 18 ani, statul roman le va depune intr-un cont…

- Copiii fac orice ca sa atraga atenția asupra lor, sa devina populari și sa adune cat mai multe aprecieri pe site-urile de socializare. Uneori posteaza comentarii rautacioase la adresa colegilor, poate fara sa-și dea seama ca se transforma in agresori pe internet.

- Cinci romani, care duceau copii cu dizabilitați la cerșit și ii supuneau la chinuri groaznice, au fost condamnați in Italia. Caz terifiant in Italia, acolo unde un grup de romani racolau minori cu dizabilitați din zone sarace din Romania și ii duceau in Italia, unde ii obligau sa cerșeasca. Minorii,…

- Un alt incident petrecut intr-o scoala din Romania socheaza. Un elev de clasa a VIII-a a fost batut cu bestialitate de tatal unui coleg de clasa. Totul s-a intamplat sub privirile ingrozite ale celorlalti copii. Incidentul s-a petrecut, luni, in școala generala din localitatea Sanmihaiu Roman.…

- Diana Dumitrescu viseaza la ziua in care va deveni mamica, desi, la prima vedere, nu s-ar grabi prea tare sa mearga din nou in fata preotului si sa-i jure credinta vesnica iubitului ei, Alin Boroi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce planuri are actrita pentru anul acesta si ce spune despre…

- "17 discipline si 34 de ore pe saptamana sunt cu siguranta prea mult, in conditiile in care informatiile cuprinse acolo, dar si metodele de transmitere sau evaluare nu sunt cele mai relevante. Astfel scoala se transforma intr-o corvoada, conducand la un start gresit in viata profesionala. Trebuie…

- Corina Caragea si logodnicul ei s-au intors in Romania, dupa cateva saptamani de vacanta absolut superbe. Invitata intr-un platou de televiziune, prezentatoarea stirilor sportive de la PRO TV, a vorbit despre ziua in care va imbraca rochia alba de mireasa. De asemenea, ea a marturisit si care e tara…

- Cel mai mare numar de farmaciști inregistrați la nivelul Uniunii Europene sunt in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica.

- Un american care a venit in vizita in Romania, la București, in perioada 30 iunie – 5 iulie 1981 a fotografiat un cuplu de romani care se casatorea la Biserica Stavropoleos. Acum, barbatul ii cauta ca sa le dea pozele de nunta inapoi!

- In urma cu 36 de ani, un american se afla in Romania, atunci cand a nimerit la nunta a doi romani. Nu numai ca a nimerit, americanul a fost invitat de miri la ceremonie. Barbatul strain era singurul de la nunta care avea un aparat fotografic. Așa ca le-a facut proaspat insurațeilor o fotografie pe care…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a detonat bomba inceputului de an dupa ce a filmat-o pe ambasadoarea Olandei, Stella Ronner Grubacic, o apriga contestatara a ”Legilor Justitiei”, la masa de Revelion alaturi de Regele Asfaltului Nelu Iordache, anchetat in mai multe dosare! ( VEZI AICI: Mega-exclusivitatea…