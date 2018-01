O tânără a fost agresată sexual pe o stradă din Sectorul 6; făptaşul a fost reţinut şi apoi pus în libertate O tanara a fost agresata sexual in urma cu doua zile pe o strada din Sectorul 6, in scurt timp politistii identificand si retinand un barbat de 20 de ani, pe care l-au condus la audieri si apoi l-au retinut.



Surse din Politie au declarat, joi, pentru AGERPRES, ca tanara este politista si agresorul este in acest moment liber, el fiind doar retinut pentru 24 de ore.



Conform unui comunicat de presa al DGPMB transmis joi, Sectia 25 Politie a fost sesizata de o tanara in ziua de 16 ianuarie ca a fost victima unei agresiuni sexuale, fapta comisa, in jurul orei 16,00, pe o strada…

