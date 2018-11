Stiri pe aceeasi tema

- Paul Wood este un barbat din California, care in urma cu cateva luni, a inceput sa se planga de dureri insuportabile de cap și amețeala. Un reputat chirurg din San Francisco i-a spus ca are o hemoragie...

- Diana Jivan, dansatoarea care a murit dupa ce a leșinat pe scena, ar fi avut o boala de care nu ar fi știut. Tanara de 35 de ani s-a prabușit in fața a sute de oameni, in timpul unui spectacol. Dansatoarea ar fi suferit de o malformație congenitala a inimii, susțin surse, citate de observator.tv . Inima…

- Medicii chirurgi de la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia, formați in clinici universitare din Cluj-Napoca, dar și in spitale din Franța și Germania, efectueaza operații de tiroida cu ajutorul unui aparat modern de neuromonitorizare, care reduce semnificativ riscurile intervențiilor chirurgicale.…

- Raed Arafat ii critica pe medicii de la stat care lucreaza si la privat. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta spune ca doctorii se grabesc sa incheie cat mai repede programul la cabinetul de stat ca sa fuga la privat. Seful DSU le atrage atentia medicilor ca majorarile salariale din ultima…

- Procurori, politisti, medici legisti sunt implicati in ancheta declansata pe marginea mortii directoarei de scoala din Bihor despre care s-a crezut initial ca s-a intoxicat de la o conserva de ton. In urma cercetarilor declansate la locuinta invatatoarei, anchetatorii au gasit pesticid sub forma solida,…

- Invictus este o mișcare sportiva dedicata soldaților invalizi și raniți in zonele de conflict. Andreea Marin s-a alaturat demersului ziarului Libertatea și a prezentat lotul Romaniei la Jocurile Invictus 2018. 15 militari romani vor participa la Jocurile Invictus care anul acesta vor avea loc la Sydney,…