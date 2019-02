Stiri pe aceeasi tema

- Oleg Myshadaev a folosit un cuțit, un ciocan și un tac de biliard pentru a-și ucide iubita in apartamentul in care locuiau impreuna in orașul Saransk din Rusia. Tanarul de 20 de ani a recunoscut ca se afla in stare avansata de ebrietate in momentul in care a comis crima, cinci sticle de vodca fiind…

- Gheorghe Zanoaga, barbatul care și-a ucis fosta soție in localitatea Farcașa din Neamț, le-a lasat copiilor sai o scrisoare de cinci pagini, inainte de a le impușca mama. Anchetatorii susțin ca indidivul și-a premeditat fapta și a planuit ca, dupa crima, sa se sinucida, insa nu a avut curaj. Procurorul…

- O informație ”pe surse” s-a transformat in fake news și s-a rostogolit cu repeziciune in mass-media. Este vorba o presupusa sinucidere a tanarului de 20 de ani, din județul Mureș, implicat intr-o urmarire care a condus la ranirea grava a unei femei de catre un polițist.

- In luna ianuarie, politistii Serviciului de Politie "Delta Dunarii" au efectuat verificari si controale pe apa si pe uscat, pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, pentru combaterea braconajului piscicol. Video : https://youtu.be/0GP0Dk7fBSQ In urma activitatilor, au fost constatate 4 infractiuni…

- Tribunalul Militar Iași a stabilit ca un caporal care a condus in stare avansata de ebrietate pe un drum european sa nu fie condamnat. Judecatorii au stabilit o amanarea pedeapsei de doi ani de inchisoare in cazul caporalului Alexandru Dumitru Moga. Magistratii au decis sa nu-i condamne la inchisoare…

- Potrivit oamenilor legii, Andrea Gioacchini, partenerul de viața al romancei, era un personaj "filat" de autoritați pentru mai multe neregularitați, conform observator.tv. Citeste si O romanca a primit ordin de restrictie dupa ce si-a batut sotul italian. Ea era nemultumita de nivelul de trai…

- Carly Ann Harris, o femeie de 38 de ani din Marea Britanie, este acuzata ca și-a inecat fiica de patru ani, pe care apoi a incendiat-o. Tanara susține ca a facut gestul nemilos dupa ce ar fi primit „mai multe semne de la ingeri”. Inainte de a-i curma viața, femeia i-ar fi spus fetiței sale ca „ne vom…

- Vineri, 14 noiembrie, ora 14.30, la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc o declaratie de presa sustinuta de purtatorul de cuvant, comisar sef de politie Monica Dajbog, avand ca tema masurile MAI pentru gestionarea efectelor produse de vremea nefavorabila.Redam, mai jos, declaratia: Vineri,…