O suta de zile ale guvernului Mateusz Morawiecki - cel putin o bomba ticaie Premierul polonez nu a detensionat conflictul cu Bruxelles-ul in problema justitiei. Continua linia premierului anterior, Szydlo, incercand uneori sa se conformeze limbajului propriei tabere. A iesit la iveala lipsa de experienta politica si lipsa unor consilieri competenti. Accidente au avut multi politicieni, dar declaratia lui Morawiecki la Munchen despre faptul ca au participat si evrei la Holocaust este mult mai grava, potrivit Rador, care citeaza Rzeczpospolita . Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Exista o lipsa de coordonare atat in cadrul guvernului, intre institutiile care pun in aplicare Agenda digitala, cat si intre guvern si asociatiile, initiativele si partile interesate din mediul IT, fapt care duce la politici digitale nationale slabe si la lipsa unui numitor comun si a unei directii…

- Documentul, din 2012, se adreseaza Guvernului Romaniei in legatura cu o lista de cerințe, in contextul MCV. Este prezentata o ”lista neagra” cu nume grele din Romania cu privire la care se solicita sa se stabileasca pașii urmatori. Este vorba despre Gheorghe Copos, Adrian Nastase, Șerban Bradișteanu,…

- Fostul premier Victor Ponta a vorbit, in cadrul interviului acordat STIRIPESURSE.RO, despre episodul "Colectiv", accident care a condus, de altfel, la plecarea sa din functia de prim-ministru.Citeste si: Ponta, despre DEDESUBTURILE candidaturii sale la prezidentiale, dupa ruperea USL. Cum…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, pluseaza, dupa dezvaluirile lui Liviu Dragnea despre implicarea SRI in formarea Guvernului USL. Pleșoianu susține ca sunt cel puțin 50 de parlamentari care știu tot adevarul și le cere acestora sa iasa public și sa vorbeasca. Citește și: Bomba zilei - Eduard…

- In 2014, o personalitate a opozitiei ruse, Vladimir L. Asurkov, a plecat din Moscova refugiindu-se la Londra si a respirat usurat. Dupa ce, luni de zile, fusese urmarit la orice intalnire de agentii de informatii ai Kremlinului, actiunea culminand cu imagini televizate din apartamentul sau, el a predat…

- "Nu am facut inca o evaluare in cadrul aliantei PSD - ALDE. O evaluare o fac saptamanal la Guvern, dar o evaluare completa o voi face in cadrul coalitiei. Probabil astazi vom stabili, nu am stabilit insa o data, dar cred ca - cat mai curand - vom face o evaluare", a afirmat premierul, la sediul PSD.…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a transmis joi Comisiei Europene un document de 96 de pagini cu explicatii detaliate asupra controversatelor reforme judiciare din tara sa, ce au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a aparat joi legile pentru reformarea sistemului de justitie si a avertizat Bruxellesul privind critica puternica venita de la UE fata de reforme, spunand ca ar putea avea un efect nedorit, scrie Reuters.Morawiecki s-a intalnit cu presedintele Comisiei…

- Eurodeputata portugheza Ana Gomes, un nume pe care il auzim tot mai des in Romania, pentru ca ii critica fara menajamente pe colegii social-democrati de aici si pe fosta sa colega din Parlamentul European, devenita premierul Romaniei. Intr-un interviu pentru Digi24, Ana Gomes a lansat un atac fara…

- Germanul Martin Selmayr a fost numit secretar general al Comisiei. O adevarata bomba in mica lume a institutiilor europene. Actualul sef de cabinet al presedintelui institutiei (Jean-Claude Juncker), Selmayr (47 de ani) este pe cat de admirat, pe atat de temut pe holurile Uniunii Europene., potrivit…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, pentru Romania, viitorul cadru bugetar al UE post 2020, care a fost discutat la reuniunea informala a Consiliului European, prezinta o importanta aparte, fiind unul dintre principalele dosare pe care tara noastra le va gestiona pe durata mandatului…

- Ele sunt cele patru tari carcotase care stau in calea visului UE de a avea un buget comun mai mare dupa Brexit: Austria, Olanda, Danemarca si Suedia - cei "patru adepti ai austeritatii" Europei - se impotrivesc cu tarie in timp ce Bruxelles-ul se pregateste pentru runda cea mai sangeroasa de negocieri…

- Dupa ce s-au demarat procedurile de revocare a Laurei Codruța Kovesi, șefa DNA, la recomandarea ministrului Tudorel Toader, reacțiile pro și contra se ciocnesc furibund in spațiul public. realizatorul TV Rareș Bogdan și-a exprima opinia critica in ceea ce privește destituirea procurorului șef al Direcției.…

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene nu este satisfacator, fiind chiar risc de pierdere a unei sume de 800 milioane euro pe Programul Operational Regional (POR), a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, la Adunarea Generala a Uniunii Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), si a facut…

- Primul ministru a facut un apel catre reprezentantii autoritatilor locale si centrale sa comunice problemele pe care le intampina in acest sens, pentru a fi solutionate de urgenta. Premierul a declarat ca infrastructura, respectiv corelarea surselor de finantare pentru realizarea investitiilor…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in cadrul conferintei de presa seful Guvernului subliniind ca va continua sa-l mentina consilier pe Darius Valcov, desi fostul ministru a fost condamnat in prima instanta la opt ani…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, atrage atenția ca lipsa investițiilor in infrastructura feroviara din Romania a dus atat la creșterea numarului de accidente, cat și a timpului de deplasare a trenurilor. Alexandru Baișanu a facut aceste afirmații in ședința de astazi a Comisiei de Transporturi…

- Polonia nu este in nici un caz unica tara in care evreii au fost persecutati de vecinii lor. In jur de 3 milioane dintre cei ucisi in Holocaust au murit aproximativ tot acolo unde au si trait, macelariti in satele lor aflate pe tot cuprinsul republicilor baltice, Belarusului, Ucrainei, dar si Poloniei.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, in aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles, ocazie cu care va avea, marti si miercuri, o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul se va intalni cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu considera ca afirmatiile omologului sau polonez Mateusz Morawiecki in legatura cu 'autorii evrei' ai Holocaustului sunt 'inacceptabile' si 'nefondate', conform unui comunicat transmis duminica de biroul sau de presa, citat de AFP. Netanyahu…

- Ministrii apararii din statele membre NATO au convenit, miercuri, asupra modernizarii structurilor de comanda ale Aliantei prin crearea a doua noi cartiere generale strategice, unul pentru comunicatii maritime, cu sediul in SUA si altul pentru mobilitate terestra, care se va afla in Europa. In aceasta…

- Lipsa de claritate a intentiilor guvernului in materie de imigratie creeaza ingrijorare pentru cetatenii UE din Marea Britanie si ii pune pe functionarii din domeniu, deja suprasolicitati, intr-o pozitie imposibila, afirma raportul. 'Guvernul nu pare sa aprecieze (corect) provocarea birocratica…

- "Ofensiva de sarm" a Coreii de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang nu va reusi sa creeze nicio divergenta intre Coreea de Sud si Statele Unite, a afirmat duminica secretarul american al apararii, Jim Mattis, relateaza AFP. "Stiu ca oamenii cauta se gaseasca vreo divergenta intre Coreea…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad are doar 65 la suta din necesarul de autospeciale de intervenție la stingerea incendiilor. Lipsa autospecialelor de stingere nu este singurul neajuns al inspectoratului. In ceea ce privește tehnica, aparatura, echipamentele și instalațiile pentru diagnosticare,…

- Decizia presedintelui Andrzej Duda, care a semnat amendamentul la legea despre IPN, trimitand in acelasi timp cea mai controversata prevedere - articolul 55 - la Curtea Constitutionala, este un semnal trimis de PiS Israelului si SUA: intelegem indoielile voastre, dar avem totodata rugamintea de a ne…

- Ambele echipe de negociere au inceput marti un dialog "intens" la Bruxelles, pentru a incerca sa se puna de acord, inainte de sfarsitul lunii martie, cu privire la conditiile unei perioade de tranzitie. Michel Barnier, negociatorul-sef al Uniunii Europene (UE), a avertizat luni ca anumite bariere in…

- Emmanuel Macron nu a reusit sa impuna ideea unei liste europene a candidatilor in alegerile pentru europarlament din mai anul viitor. Acesta este un semn rau pentru planurile sale privind o reconstructie profunda a zonei euro, potrivit Rador, care citeaza Rzeczpospolita.pl . Problema poate fi marginala,…

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat, miercuri, la Bruxelles, renuntarea de catre membrii Guvernului la Serviciul de Protectie si Paza (SPP). Șeful statului a precizat ca i se pare o non-problema și ca nu l-a preocupat acest aspect. „Nu m-a preocupat, mi se pare o non-problema”, a declarat Iohannis,…

- Chiar daca aproape 20% din viitorul guvern PSD (adica cinci din cei 28 de membri ai Guvernului) se va ocupa de relatiile externe, prioritatea regimului Dragnea e una singura: includerea, de facto, in „Uniunea EuroAsiatica”. Directia este clara: spre un regim politic de tipul celui de la Moscova si…

- Viorica Dancila, noul premier, a decis, in prima sedinta de Guvern, luarea de masuri pentru rezolvarea actiunilor Comisiei Europene impotriva Romaniei. Decizia este considerata una care care pare sa intareasca dialogul si conformarea Romaniei la cerintele UE. Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri,…

- S-a indepartat perspectiva considerarii Poloniei drept tara care nu respecta statul de drept, dar devine reala viziunea banilor mai putini din viitorul buget al Uniunii, potrivit Rzeczpospolita , citat de Rador. In plus, in afara de Polonia si alte tari au probleme. In mod traditional Ungaria, dar acum…

- Liviu Dragnea pare sa fi gasit explicatii pentru criticile venite de la Bruxelles. Mai exact, liderul PSD susține faptul ca, la Comisia Europeana ajung informații false și ca ”este mintita (n.r.-Comisia Europeana), picatura cu picatura”.

- Operatorul de stat Tarom a lansat o oferta cu bilete reduse, cu prețuri care pornesc de la 99 de euro, cu bagaj de cala gratuit și cu toate taxele incluse. Potrivit unui anunț al companiei, oferta este valabilă în perioada 29 ianuarie-2 februarie, pentru călătoriile cuprinse…

- O explozie puternica a avut loc, sambata intr-o zona in care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocand mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters. Bilantul atacului de la Kabul a crescut la 95 de morti si 158 de raniti, potrivit BBC, acesta…

- Acordul dintre Londra si Uniunea Europeana cu privire la relatiile post-Brexit trebuie sa fie reciproc avantajos, a declarat joi premierul polonez Mateusz Morawiecki, care a precizat însa ca acest lucru va implica unele costuri pentru partea britanica, transmite agentia de presa PAP. Într-un…

- Vicepremierul pentru integrare europeana Iurie Leanca va efectua, in perioada 22-23 ianuarie, o vizita de lucru la Bruxelles, unde va avea un sir de intrevederi cu mai multi oficiali din Uniunea Europeana, informeaza serviciul de presa al Guvernului, citat de IPN.

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, a transportat anul trecut 5.061.790 pasageri, cu 70% mai mult fata de anul anterior si peste estimarile initiale, si mai mult decat dublu fata de anul 2015, cand a transportat putin peste 2 milioane de pasageri. Cresterea numarului de pasageri cu 70%…

- Activitatile guvernului american au fost oprite in mod oficial, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce republicanii si democratii din Senat nu au reusit sa ajunga la un acord de ultim moment pentru continuarea finantarii bugetare, din cauza neintelegerilor majore legate de imigratie si securitatea…

- Autonomia Cataloniei va ramane suspendata daca separatistul Carles Puigdemont va incerca sa guverneze de la Bruxelles, a avertizat luni seful guvernului spaniol Mariano Rajoy, relateaza AFP. Mariano Rajoy a declarat, in fata membrilor partidului sau, ca viitorul sef al guvernului din Catalonia…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan reacționeaza la scandalul public dintre Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, precizand ca „Romania are nevoie de un prim-ministru capabil sa conduca”. Altfel, discuțiile de genul „cred ca ii accept demisia daca iși da demisia dupa ce va fi lasata sa-și…

- Premierul britanic Theresa May a inceput luni sa-si remanieze guvernul, afectat de mai multe scandaluri, pentru a-i da un suflu nou inainte de urmatoarea faza a negocierilor Brexit cu Bruxelles-ul. In prima faza, multi grei din guvern au fost crutati: ministrul de Finante Philip Hammond, ministrul de…

- Noul premier de la Varsovia, Mateusz Morawiecki, s-a debarasat de trei ministri controversati, in cadrul unei remanieri, inainte de a merge sa poarte discutii la Bruxelles, relateaza The Associated Press.

- Previziuni 2018 Berbec Dragoste si cuplu Se prea poate ca 2017 sa fi fost destul de plin pe aceste planuri, dar nici anul urmator nu se va lasa mai prejos din acest punct de vedere. Se intrevad așadar schimbari mari la acest nivel, dar daca incerci sa le gestionezi cu ințelepciune, nimic nu…

- Sase pietoni au fost accidentati, in mai putin de o ora, in trei accidente produse pe DN 17, pe Valea Bargaului din judetul Bistrita-Nasaud, doi dintre acestia fiind in stare critica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Citeste si: ALERTA in București: Politistii, actiune…

- In fata amenintarii art.7, Ungaria a devenit aliatul principal al Poloniei. Acolo s-a dus Morawiecki in prima sa vizita. Scopul a fost atins, cu toate ca la conferinta de presa a ambilor lideri, atunci, cand premierul ungar a spus ca va recurge la veto pentru a bloca sanctiunile Uniunii impotriva Poloniei…

- Trei milioane de cetateni ai UE care locuiesc in Marea Britanie se simt tot mai discriminati. "Margareta", caci nu vrea sa-si dea numele adevarat, este o tanara poloneza responsabila cu recrutarea studentilor straini pentru una din cele mai cunoscute universitati britanice. "Parintii locuiesc in Anglia…

- Ieșirea Poloniei din UE este foarte puțin probabila. Deși nu tuturor le pare o tragedie - vocile "ce nevoie avem de aceasta Uniune" se aud acum tot mai des decat inainte de scandalul dintre guvernul PiS și Bruxelles, potrivit Rador. Imi amintesc ca in referendumul din anul 2003 impotriva intrarii in…

- Liderul catalan destituit de catre Madrid, Carles Puigdemont, i-a propus vineri sefului guvernului central spaniol, Mariano Rajoy, sa se intalneasca in afara Spaniei, dupa victoria taberei sale separatiste la alegerile care au avut loc joi in regiunea Catalonia, relateaza AFP si Reuters. …