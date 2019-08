Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele cu handicap vor putea folosi gratuit serviciul public de taxi destinat celor cu dizabilitați. Anunțul a fost facut de primarul Nicolae Robu pe pagina lui de Facebook. The post Taxiuri gratuite pentru persoanele cu dizabilitați, la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- In vederea remedierii unei defecțiuni tehnice la rețeaua primara, Colterm a anuntat ca va intrerupe furnizarea apei calde la PT... The post Mii de timisoreni raman fara apa calda, din cauza unei avarii! Strazile afectate appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat de 31 de ani a murit noaptea trecuta, dupa ce a cazut dintr-o roata la un festival de muzica electronica din Germania. Deși a fost trasnportat de urgența la spital, acesta a decedat din cauza ranilor grave suferite. Deocamdata, nu se cunoaște cauza caderii barbatului din roata, dar o ancheta…

- Proaspat intorși dintr-un sejur pe insula greceasca Zakynthos, cateva zeci de timișoreni au intrat pe Facebook nu ca sa-și impartașeasca impresiile de vacanța cu prietenii virtuali, ci ca sa-și exprime nemulțumirea vis a vis de disconfortul de care ... The post Zeci de turiști timișoreni se plang ca…

- In cursul zilei de astazi au aparut informații conform carora timișorenii abonați la Colterm vor ramane, incepand din aceasta seara, fara apa calda. Asta, din cauza datoriilor acumulate de societatea de temoficare in contul furnizorului de gaze naturale. The post Ramane sau nu Timișoara fara apa calda?…

- Un barbat și-a dat foc miercuri in apropiere de Casa Alba. In urma ranilor suferite, barbatul a murit la cateva ore dupa ce s-a autoincendiat, a precizat joi politia parcurilor din SUA. Incidentul a avut loc miercuri la ora 12:20 (19:20, ora Romaniei) in parcul din zona The Ellipse, la sud de curtea…

- În anul 2019, prețul apartamentelor a atins minimul istoric de 262 Euro/m2, la valoarea monedei Euro din 2008. Altfel spus, noteaza expertul IDIS Viitorul Veaceslav Ionita, în valoare reala, noi platim pentru un apartament de 3,4 ori mai puțin decât acum 10 ani. Veaceslav…

- Institutul Național de Statistica (INS) a anunțat in aceasta dimineața ca PIB a crescut cu 5% pe serie burta și 5,1% pe serie ajustata sezonier, in trimestrul I din acest an fața de perioada similara a lui 2018. Aceste cifre sunt superioare estimarilor facute de diverși analiști. De exemplu, Erste Group…