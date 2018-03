Stiri pe aceeasi tema

- Marea Adunare Centenara se va desfasura in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau, locul in care acum aproape 30 de ani incepea Miscarea de Renastere Nationala si erau organizate primele intruniri pentru revenirea la valorile stramosesti. La manifestatia care va aduna cetateni ai Republicii Moldova…

- Marti, 27 martie, vom aniversa 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Tara. In amintirea evenimentului petrecut cu un secol in urma, la Chisinau va avea loc duminica, 25 martie, o Mare Adunare Centenara, la care este de asteptat sa se manifeste fortele unioniste si, de ce nu?, pro-europene din fosta…

- Liderul USR, Dan Barna, impreuna cu o delegatie formata din membri ai partidului, va fi prezent duminica la Chisinau. Parlamentarii Uniunii vor participa la Marea Adunare Centenara, dedicata implinirii celor 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.

- Presedintele USR, Dan Barna, impreuna cu o delegatie formata din membri ai partidului, va fi prezent duminica la Chisinau, unde va participa la Marea Adunare Centenara, dedicata implinirii celor 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES se arata ca prezenta…

- Muzeul de Istorie „Paul Paltanea” Galați va invita luni, 26 martie 2018, ora 1400, la vernisajul expoziției „BASARABIA SI ROMANIA, LA CEAS ANIVERSAR”. Expozitia dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania (27 martie/9 aprilie 1918), este organizata de muzeograf dr. Maria Magdalena…

- Politicienii romani care vor fi prezenți la ”Marea Adunare Centenara” de la Chișinau. Pregatirile pentru ”Marea Adunare Centenara”, din Piața Marii Adunari Naționale de la Chișinau, sunt in toi. Mai mulți lideri ai partidelor din Republica Moldova și Romania, precum și parlamentari, persoane publice,…

- Romania trebuie sa sprijine ferm parcursul european al Republicii Moldova, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in contextul implinirii in 27 martie a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. 'Evenimentul este foarte clar, practic este crearea statului modern roman,…

- La Biblioteca Bucovinei, Sala de Arta "Elena Greculesi", va avea loc marti, 27 martie, de la ora 11,00 Conferinta "100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania", sustina de prof. univ. dr. Stefan Purici, prorector al Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava. ...

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), deputatul Eugen Tomac, propune ca Parlamentul sa adopte, in 27 martie, o declaratie cu privire la Unirea Republicii Moldova cu Romania, la 100 de ani dupa ce s-a decis Unirea Basarabiei cu Romania. "In Republica Moldova exista un filon unionist…

- Conferinta „Unirea Basarabiei cu Romania: 100 de ani dupa", sustinuta de prof. Dr. Sergiu Musteata, un eveniment organizat in contextul mai amplu al sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, va avea loc miercuri, 28 martie, la Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi.

- Incepand cu 21 aprilie va fi organizat un sondaj privind unirea Republicii Moldova cu Romania in Chișinau. Consultarea publica, prima de acest gen de la declararea indepenenței R. Moldova in 1990, va fi organizata de Centrul Social-Politic European (CSPE). Mai mulți experți locali și internaționali…

- Igor Dodon considera ca Romania ar putea deveni principalul dusman pentru cetatenii din Republica Moldova, daca Bucurestiul nu va inceta sa „finanteze masiv” actiunile unioniste de la Chisinau.

- Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat ca Romania ar putea deveni "dusmanul numarul unu al Republicii Moldova" daca va continua sa sustina miscarea unionista de la Chisinau. "Cred ca pericolul numarul unu acum pentru Republica Moldova este tot ce fac unionistii. Si nu intamplator sute de oameni…

- 40 de membri ai Parlamentului European solicita Presedintelui Klaus Iohannis, Președintelui Camerei Deputaților Liviu Dragnea, Președintelui Senatului Calin Popescu Tariceanu sa respecte suveranitatea propriului popor si sa organizeze referendumul pentru definiția casatoriei, solicitat de trei milioane…

- Consilierii municipali din Buzau au aprobat, joi, intr-o ședința extraordinara a Consiliului Local Municipal o declarație de unire cu Republica Moldova. Decizia a aparținut primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, care a decis sa „proclame Unirea simbolica a Buzaului cu Republica Moldova in…

- Dupa ce Igor Dodon a insultat public primarul satului Bacioi, spunând ca „este dus cu pluta”, Vitalie Șalari a zis tot ce crede despre președinte și despre atitudinea acestuia fața de unionism. Salari a mai spus ca „mai bine sa fii dus cu pluta,…

- Cea mai ampla manifestatie unionista de la independenta Republicii Moldova este prevazuta pentru duminica, 25 martie, in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau, la eveniment fiind invitati toti romanii de pretutindeni pentru a le cere autoritatilor de pe ambele maluri ale Prutului reintregirea…

- Discutam despre un sondaj IMAS, realizat la cererea USR, in care PNL se prezinta cu 29,4%, iar PSD 28,6%. Totodata, USR este in crestere si a ajuns la 11,2%, urmat de ALDE cu aproximativ 10%. "Stam bine in sondaje. Ne-am dat seama de acest lucru inca din decembrie de la opoziția pe care am…

- "(...) Cunoastem ca peste 100 de localitati au semnat Declaratia de unire cu Romania, lumea vrea asta. Noi nu ramanem surzi la solicitarile cetatenilor", a subliniat Mihai Ghimpu intr-o conferinta de presa la Chisinau. PL considera ca unirea Republicii Moldova cu Romania reprezinta "unica…

- In cadrul sedintei Consiliului Suprem de Securitate (CSS) de miercuri, 7 martie, a fost abordata si situatia din jurul evenimentelor unioniste din Republica Moldova. Igor Dodon a anuntat ca se va adresa Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), dar si Consiliului Europei pentru a afla pozitia acestor institutii…

- 'In calitatea noastra de intelectuali ai acestei tari, nu dorim sa intram in polemici juridice sterile, ci doar sa va amintim ca presedintele Nicolae Timofti i-a acordat cetatenia lui Traian Basescu datorita lucrurilor exceptionale pe care domnia sa le-a facut in favoarea cetatenilor Republicii Moldova',…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, la finalul intalnirii cu prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, ca MCV nu are un termen limita de finalizare, sustinand punctul de vedere al lui Timmermans, potrivit caruia "Comisia de la Venetia, GRECO sau Comisia Europeana nu trebuie privite ca inchizitie,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca proiectul Centenar va fi lansat de Guvern la jumatatea lunii martie si a subliniat, intr-un interviu acordat marti la TVR Moldova si difuzat de TVR 1, ca este important ca Romania si Republica Moldova sa aiba cat mai multe proiecte comune pentru a marca cei…

- "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere in revista a relatiilor bilaterale si am constatat ca nivelul acestora este unul solid, relatiile dintre Republica Moldova si Romania sunt excelente. Am evidentiat si multiplele instrumente care pot face acest dialog si mai rezultativ, ma refer…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip. La finalul intrevederii, cei doi sefi de Guvern vor sustine declaratii comune de presa, precum si o intalnire…

- Orașul Targu Ocna gazduiește intre 25 și 27 februarie lucrarile Consiliului Director al Asociației Orașelor din Romania (AOR) la care vor participa și un numar de peste 10 primari din localitați ale Republicii Moldova. Acest eveniment se dorește a fi un prim pas pentru revitalizarea relațiilor internaționale,…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 26 februarie - 4 martie: *** Premierul Viorica Dancila efectueaza marti, 27 februarie, o deplasare oficiala la Chisinau, unde va avea convorbiri cu omologul sau moldovean, Petru Filip. "Vom vedea cum vom putea intari cooperarea dintre Guvernul Romaniei…

- Puneti fata in fata curajul miilor de basarabeni care, de cateva saptamani incoace, voteaza si semneaza pentru unirea cu Romania, si pasivitatea bleaga a presedintelui Iohannis, complet indiferent fata de soarta Republicii Moldova. Din 2015, actualul sef al statului n-a mai trecut pe la Chisinau.…

- 'De aproximativ un an de zile, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta decizie pe care i-o cer mai marii PSD, oamenii care i-au dat portofoliul Justitiei pe mana, cu scopul clar de a-i scapa de amenintarea dosarelor pe care le au in instanta si nu pentru a administra corect…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, cu ocazia vizitei de lucru a oficialului roman la Bruxelles. In cadrul intrevederii, premierul Viorica Dancila a reiterat sprijinul puternic al Romaniei pentru consolidarea proiectului…

- Primarul, un viceprimar și șapte consilieri locali ai comunei Bacioi, municipiul Chișinau, au parasit Partidul Liberal și au aderat la Partidul Unitații Naționale (PUN). Anunțul a fost facut vineri, 16 februarie în cadrul unei conferințe de presa la IPN. Motivul invocat este faptul ca în…

- Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, l-a invitat pe omologul sau din capitala Republicii Moldova, Silvia Radu, la o intalnire de lucru, ce va avea ca obiectiv principal schimbul de experiența. Conform ziariștilor moldoveni, vor fi atinse subiecte din domeniile educației și al socialului.…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- Președintele Igor Dodon este revoltat de gestul al mai multor consilieri locali, care au votat simbolic declarația de Unire cu Romania. ”Noi suntem rabdatori, dar totul are o limita, fiindca cei obraznici nu stiu de bun simt. In aceste zile, unionistii sponsorizati si indemnati de unii ideologi imperialisti…

- Mitropolia Basarabiei a beneficiat si va beneficia în continuare de sprijinul statului român în ceea ce priveste "consolidarea sa institutionala, precum si recuperarea patrimoniului confiscat abuziv de autoritatile sovietice de ocupatie". Acesta este raspunsul Guvernului…

- Fostul presedinte a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece "a creat o revolta destul de puternica"."Va dau o veste pe care cred ca nu o au foarte multi romani. Sunt patru comune din Republica Moldova care, saptamana…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat vineri seara ca sunt patru comune din Republica Moldova care au semnat, prin locuitorii, primarii si secretarii acestora, pentru unirea cu Romania. Basescu a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras…

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declaratie de unire cu Romania, semnatarii acesteia exprimandu-si bucuria de a sarbatori impreuna cu romanii de pretutindeni Centenarul Marii Uniri si "adeziunea la valorile nationale si democratice ale spatiului cultural romanesc”.In documentul…

