Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la "Marea Adunare Centenara" de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.Citește și: Mizele unui scandal…

- Marea Adunare Centenara se va desfasura in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau, locul in care acum aproape 30 de ani incepea Miscarea de Renastere Nationala si erau organizate primele intruniri pentru revenirea la valorile stramosesti. La manifestatia care va aduna cetateni ai Republicii Moldova…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat sambata, la Stanesti, in Republica Moldova, la semnarea Declaratiei simbolice de Unire cu Romania, ca inca traim "dupa vointa lui Stalin si Hitler, traim dupa odiosul pact Ribbentrop-Molotov", afirmand ca romanii sunt singurii care nu au avut taria de a indeparta…

- Traian Basescu a fost sambata in Republica Moldova pentru a participa la semnarea Declaratiei simbolice de Unire cu Romania. Acesta a declarat ca inca traim „dupa vointa lui Stalin si Hitler”, dupa „odiosul pact Ribbentrop-Molotov”, afirmand ca romanii sunt singurii care nu au avut taria de a indeparta…

- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu a declarat sambata, la Stanesti, Republica Moldova, la semnarea Declaratiei simbolice de Unire cu Romania, ca inca traim „dupa vointa lui Stalin si Hitler, traim dupa odiosul pact Ribbentrop-Molotov”, afirmand ca romanii sunt singurii care nu au avut taria…

- Presedintele USR, Dan Barna, impreuna cu o delegatie formata din membri ai partidului, va fi prezent duminica la Chisinau, unde va participa la Marea Adunare Centenara, dedicata implinirii celor 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES se arata ca prezenta…

- CHIȘINAU, 23 mart — Sputnik. Scriitorul și ieromonah Savatie Baștovoi publica pe antiparenting.ro textul: „Unirea aceasta panglico-fora ar trebui sa apuna. Veniți în Basarabia, dragi frați români, veniți mai des!". Reproducem mai jos scrierea acestuia. Savatie Baștovoi:…

- A opta editie nationala a Marșului pentru viața are loc sambata, 24 martie 2018, in peste 100 de orase din Romania, cu mesajul "O lume pentru viața". In Bucuresti, adunarea participanților se face la ora 11.00, in Parcul Unirii. La ora 12.00 se pleaca pe traseul Parcul Unirii – Parcul Tineretului.…

- Marți, 20 martie, in comuna Corbi, a avut loc ceremonia semnarii unui acord de infratire si parteneriat intre localitatea argeseana Corbi si comuna Baimaclia din Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat la initiativa primarului comunei Corbi, Virgil Baciu. Printre invitati s-au numarat cinci…

- Romania trebuie sa sprijine ferm parcursul european al Republicii Moldova, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in contextul implinirii in 27 martie a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. 'Evenimentul este foarte clar, practic este crearea statului modern roman,…

- La 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, iesenii sunt chemati in capitala Republicii Moldovei pentru "Marea Adunare Centenara" din Piata Marii Adunari Nationale, in data de 25 martie 2018, impreuna cu toata suflarea care simte romaneste de dincolo de Prut, se arata in comunicatul Platformei…

- La 100 de ani la unirea Basarabiei cu Romania, iesenii sunt chemati in capitala Republicii Moldovei pentru „Marea Adunare Centenara" din Piata Marii Adunari Nationale, in data de 25 martie, impreuna cu toata suflarea care simte romaneste de dincolo de Prut. Alianta pentru Centenar organizeaza o excursie…

- Vlad Plahotniuc ii raspunde dur unui reprezentant OSCE care a facut declaratii ofensatoare la adresa Moldovei si a moldovenilor. Plahotniuc sustine ca Republica Moldova nu va renunța la retragerea trupelor ruse de pe teritoriul țarii, deoarece aceasta este o prioritate a autoritaților de la Chișinau.…

- Printre localitațile din Republica Moldova care au semnat simbolic unirea cu Romania s-a numarat și satul natal al presedintelui Igor Dodon! Peste 500 de localnici din Sadova, intre care primarul si mai multi consilieri, si-au pus semnatura pe document.Localitatea din raionul Calarasi a beneficiat…

- „Va propun sa adaugam un proiect Unirea cu Republica Moldova. Este timpul sa incepem sa actionam si in Romania. Sunt 106 localitati din R Moldova care simbolic au votat in consiliile locale unirea cu Romania. Asta arata curaj in vremurile astea in Republica Moldova, in conditiile in care este un…

- Peste 200 de reprezentanți ai administrației locale din Romania și Republica s-au intalnit sambata la Iași pentru a solicita Parlamentelor de la București, respectiv Chișinau, sa emita o declarație comuna privind reintregirea naționala prin Unirea celor doua state. Municipiul Iași a gazduit prima conferința…

- România urmarește pâna la fiecare leu modul cum sunt cheltuiți banii pe care îi acorda Republicii Moldova. Declarația a fost facuta de ambasadorul României la Chișinau, Daniel Ionița, în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune…

- Urmaresc cu mare atenție presa și programele televizate ce țin de viața politica și economica a Moldovei basarabene. Se discuta mult despre corupție, limba vorbita, educație, sanatate, agricultura și doar în treacat despre ridicarea nivelului de trai al populației, ceea…

- Republica Moldova poate conta oricand pe ajutorul Romaniei, care este gata sa acorde tot sprijinul necesar pentru realizarea reformelor la Chisinau.Declaratia a fost facuta de europarlamentarul roman Andi Cristea si senatorul de la Bucuresti, Titus Corlatean.

- Un accident grav s-a produs in dupa-amiaza zilei de vineri, 2 martie, pe Drumul European 581, pe raza localitatii Tarzii, Romania. In accident a fost implicat un microbuz din Republica Moldova de pe cursa Chisinau - Bucuresti. Acesta transporta zece persoane.

- O persoana a decedat intr-un grav accident in Romania in care a fost implicat un microbuz din Republica Moldova. Potrivit informații, microbuzul a ieșit la depașire și a s-a ciocnit frontal cu o Dacia.

- Unirea Basarabiei cu Romania devine prioritara in acest moment si se poate transforma in proiect de tara. Afirmatia a fost facuta, astazi, de academicianul Razvan Theodorescu in deschiderea lucrarilor Congresusui International organizat de Universitatea Apollonia din Iasi: http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/1-mar-rdj-17-R-Theodorescu-unirea-Basarabiei.mp3…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip. La finalul intrevederii, cei doi sefi de Guvern vor sustine declaratii comune de presa, precum si o intalnire…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Fostul președinte moldovean Vladimir Voronin a lansat un atac dur la adresa lui Traian Basescu, pe care il acuza ca, deși are cetațenie moldoveneasca, nu recunoaște Republica Moldova ca stat. „Cum sa fii cetațean al R. Moldova și sa nu recunoști acest stat? Dar cine va ține aici? Ai cetațenie romana,…

- Parlamentul de la Chișinau a luat atitudine impotriva Rusiei și a adoptat o declarație in premiera pentru Republica Moldova. Decizia politicienilor de peste Prut survine intr-un moment in care Traian Basescu, dar și mai mulți demnitari de la Chișinau doresc demararea demersurilor privind Unirea Romaniei…

- O noua ședința a Guvernelor Republicii Moldova și României va avea loc în viitorul apropiat la Chișinau, a anunțat ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, aflat în prima sa vizita oficiala la București, scrie politics.md Reuniunea…

- „Poate ca cineva provoaca acestui lucru intentionat? Poate celor de la guvernare le este convenabil un astfel de scenariu? Pentru ca ei inteleg ca pierd alegerile (parlamentare) in toamna si poate ar vrea sa destabilizeze situatia? Trebuie sa fim foarte atenti. Noi examinam detaliat acest lucru”, a…

- Președintele Igor Dodon ar putea semna saptamâna viitoare decretul cu noua componența a Consiliului Suprem de Securitate și imediat ce va fi aprobata, va convoca o ședința Consiliului la care se va discuta și despre declarația simbolica de unire cu România semnata deja de câteva…

- Caravana productiilor cinematografice romanesti Romania - Republica Moldova - Cernauti, desfasurata sub numele ''Centenarul Filmului Romanesc - 100 de ani, 100 de filme, 100 de orase'', a fost lansata sambata la Iasi. Proiectul a fost initiat de Asociatia ARTIS din Iasi si Asociatia…

- „Unirea cu Romania inseamna razboi civil. Noi, statalistii, nu vom permite nimanui sa lichideze Republica Moldova”, a declarat Dodon in cadrul editiei de joi seara a emisiunii de la NTV Moldova, potrivit paginii sale de Facebook. „Admit ca unele forte, constiente de faptul ca vor rata alegerile,…

- Afirmatia a fost facuta in cadrul emisiunii 'Acces direct' de la NTV Moldova, filiala postului rusesc de televiziune NTV, Dodon avertizand ca va recurge la 'toate caile legale' pentru a nu permite lichidarea statalitatii moldovenesti, relateaza vineri portalul Deschide.md. 'Poate ca cineva…

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o discuție telefonica cu premierul României, Vasilica-Viorica Dancila. Oficialii au abordat parteneriatul strategic dintre cele doua state și domeniile prioritate de colaborare. Pavel Filip a felicitat-o pe doamna Dancila cu ocazia învestirii…

- Premierul V. Dancila, discutie telefonica cu omologul sau din R. Moldova Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila a avut, astazi, o discutie telefonica cu omologul din Republica Moldova, Pavel Filip, cu care a abordat Parteneriatul Strategic dintre cele doua state…

- Pavel Filip a felicitat-o pe Dancila cu ocazia investirii in functie, reiterand invitatia de a vizita Republica Moldova in viitorul apropiat, potrivit sursei citate.Cei doi premieri s-au aratat deschisi sa continue proiectele bilaterale de interes sporit. In context, Pavel Filip a spus…

- Teatrul National „Mihai Eminescu" din Chisinau s-a intors dintr-un turneu efectuat la Iasi si Bucuresti in perioada 23-29 ianuarie. Acesta a avut loc in cadrul proiectului „Teatrul romanesc la Bucuresti, Iasi si Chisinau", organizat in contextul Centenarului Unirii.

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, este sceptic în privinta viitorului politic de la Chisinau al fostului presedinte român Traian Basescu scrie adevarul.ro. Potrivit lui, Basescu a fost „parasutat” în Republica Moldova doar…

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, este sceptic in privinta viitorului politic de la Chisinau al fostului presedinte roman Traian Basescu. Potrivit lui, Basescu a fost „parasutat” in Republica Moldova doar pana la parlamentarele din 2018, cu scopul de a spori numarul…

- Un tehnician dentar realizeaza cu multa pasiune, printr-o tehnica inedita, pandantive din metal si ceramica dentara, care au ajuns sa fie foarte apreciate chiar si peste hotare. Nascut in Republica Moldova, Oleg Fulga s-a mutat in urma cu multi ani la Galati din dorinta de a avea un trai mai bun. A…

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- Demnitari huiduiți in timpul manifestarilor de 24 ianuarie, la Iași. Sute de oameni, caer au venit miercuri, in Piața Unirii, au huiduit discursul susținut de Maricel Popa, președintele Consiliului Județean. Spiritele s-au incins și in timp ce consilierul prezidențial Andrei Muraru citea mesajul președintelui…

- Deputatul Partidului Mișcarea Populara (PMP) din Parlamentul de la București, Eugen Tomac, sustine ca România nu este raiul pe pamânt, însa totuși este pregatita sa-și asume toate costurile pentru Unire. Politicianul considera ca președintele Klaus Iohannis nu este interesat de…

- Traian Basescu ramâne deocamdata fara cetațenia moldoveneasca. Decizia a fost luata de magistrații Judecatoriei Chisinau (oficiul Sectorului Botanica), dupa ce au fost audiate ultimele declaratii ale partilor. Sentința este cu drept de Apel în termen de 30 de zile, scrie deschide.md…

- O noua ședința de judecata în procesul dintre fostul președinte român Traian Basescu și actualul șef de stat moldovean, Igor Dodon, cu privire la anularea decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova, va avea loc azi, 22 ianuarie, la Judecatoria Chișinau, filiala Botanica,…

- Ministrul roman de Externe a precizat ca in cadrul intalnirii de miercuri, de la Bucuresti, cu omologul sau Italian, a fost aborata si problema Balcanilor de Vest, din perspectiva europeana, pe care ambele tari o sustin. “In contextul evolutiilor recente inregistrate in vecinatatea UE este cu atat…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova condamna categoric intenția cetațeanului român Traian Basescu de a înainta în Parlamentul României o inițiativa legislativa privind Unirea cu Republica Moldova. Declarația a fost facuta de catre PSRM prin intermediul unui comunicat…

- Clujenii sunt chemați la proteste sâmbata, 20 ianuarie, pentru protejarea Justiției și a statului de drept din România. ”Sâmbata, ieșim cu toții în strada sa le aratam ca de la Cluj pâna la București, ÎI VEDE o țara întreaga…

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…

- Autoritațile de poliție și paza a frontierei din Romania și Republica Moldova au avizat favorabil evenimentul care va avea loc in dupa-amiaza zilei de Revelion, in localitatea Falciu din județul Vaslui. ”Publicul larg este așteptat sa sarbatoreasca in cel mai ingenios mod intrarea in Anul…