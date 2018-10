O supraviețuitoare a incendiului din Colectiv, mărturisiri dureroase la aproape 3 ani de la tragedie O supraviețuitoare a incendiului din Colectiv a scris pe rețelele sociale o poveste sfașietoare despre drama parinților care și-au pierdut copiii in incendiu, dar și despre viața ei de dincolo de tragedie. Noaptea de 30 octombrie 2015 din Colectiv este una pecetluita in calendarul Romaniei ca fiind una de groaza și durere nemarginita. 64 de persoane au pierit din cauza flacarilor ce au cuprins clubul in care concerta trupa Goodbye to Gravity. Alexandra Funea este o tanara pe corpul și sufletul careia incendiul a lasat rani adanci, ce o țintuiesc in amintiri dureroase. Pentru ea și pentru cei… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

