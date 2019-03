Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu net a crescut in ianuarie, nominal, cu 18,2% fata de aceeasi luna a anului anterior, la 2.936 lei, iar cresterea reala, in raport cu evolutia preturilor de consum, a fost de 14,4%, potrivit datelor transmise miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Ziua cea mare a sosit pentru Andreea Balan. Simpatica artista va deveni astazi mamica. Artista a ajuns deja la spital, acolo unde va vedea lumina zilei Clara. Andreea Balan este in culmea fericirii si asteapta cu mare bucurie sa nasca pentru a-si strange fetita la piept.

- Alessandra Stoicescu este insarcianta in patru luni! Cunoscuta prezentatoare este a 10-a vedeta gravida a Antenei si urmeaza sa devina mama pentru prima data la sfarsitul verii si abia asteapta sa isi stranga bebelusul in brate. La fel de nerabdator este si sotul ei, care ste nimeni altul decat motociclistul…

- Primarul orasului Timisoara, Nicolae Robu, a anuntat, miercuri dimineata, pe pagina sa de Facebook ca ”un nou mare nume global vine la Timisoara”. Este vorba despre compania Ericsson, care a preluat de la firma Kathrein doua fabrici. 2.000 de angajati vor lucra in aceste fabrici, informeaza News.ro.Citește…

- Intr-un mesaj postat pe Facebook, PSD afirma ca ”motivul real pentru care Iohannis nu a aprobat bugetul este ca PSD a taiat bani de la serviciile secrete și i-a alocat pentru educația și sanatate”. Iata mesajul integral postat de PSD: ”IOHANNIS MINTE! Tot ce a spus despre bugetul propus de PSD+ALDE…

- 7 EST: Erai la Chișinau studenta la medicina și o prezența cunoscuta pe podiumurile din Chișinau. Cum ai ajuns la Iași? Mihaiela Danila: Terminasem Universitatea de Medicina din Chișinau, dupa care intrasem la rezidențiat. Viața mi-a schimbat planurile pentru ca am fost ceruta in casatorie și atunci…

- Alianta Nord-Atlantica are propria responsabilitate pentru incalcarea Tratatului INF prin instalarea sistemelor balistice americane in Romania si Polonia, a acuzat luni seara Administratia Rusiei, indemnand tarile din Europa sa evite transformarea continentului in spatiu de confruntare militara.

- Cutremurele se țin lanț de Romania, care a fost lovita de trei cutremure in județul Vrancea, in nici 24 de ore. Mai mult, este a cincea zi consecutiva de seisme de pe teritoriul țarii noastre.