- Aeroportul Changi din Singapore a fost desemnat in 2018 cel mai bun aeroport din lume, conform clasamentului 2018 World Airport Awards, realizat de compania britanica Skytrax, auditor al industriei aviatice mondiale. Changi detine prima pozitie din 2013, fiind primul aeroport care obtine titlul…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, intentioneaza sa achizitioneze o participatie la noul operator aerian Laudamotion, ajutandu-l pe Niki Lauda sa aiba succes cu noul lui proiect. Prin această preluare, operatorul irlandez își extinzânde prezenţa în…

- Lanțul german de supermarketuri Lidl a ajuns in 7 ani de prezența in Romania la 200 de magazine, 4 centre logistice și peste 5.000 de angajați in țara noastra, beneficiind din plin de creșterea comerțului modern și majorarea consumului, stimulata la randul sau de reducerile masive de taxe din ultimii…

- SNGN ROMGAZ SA ( https://romgaz.ro) Romgaz este cel mai mare producator si principal furnizor de gaze naturale din Romania. Compania este admisa la tranzactionare din anul 2013 pe piata Bursei de Valori din Bucuresti si a Bursei din Londra ( LSE). Actionar principal este statul roman cu o participatie…

- Actorul american Mark Hamill, care a devenit celebru dupa ce a interpretat personajul Luke Skywalker in trilogia initiala a francizei "Razboiul stelelor/ Star Wars", a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, transmite AFP.

- Goldman Sachs a anuntat zeci de angajati din diviziile de banking, vanzari si trading din Londra ca se isi va muta sediul in Frankfurt, Germania in urmatoarele saptamani, pregatindu-se pentru separarea dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Dupa mai multe luni de rabdare…

- Statul are de primit un miliard de euro in urma dosarelor instrumentate de DNA, a declarat, marti, procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Ea a spus ca, potrivit unui studiu european, inculpatii prefera sa petreaca timp in inchisoare, dar sa nu li se ia averea, iar acest lucru pare sa se confirme.…

- Compania germana Karls organizeaza, pe parcursul acestei saptamani, o bursa de locuri de munca pentru studenții Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava. Reprezentantul firmei Karls, Dominika Pacek, este prezenta, incepand de luni, 5 martie a.c., la universitatea suceveana pentru a se intalni cu studenții…

- Seara Oscarurilor repreinta cea mai importanta din an caci zeci de vedete de la Hollywood vor pași pe covorul roșu sau pe marea scena de la Teatrul Dolby din Los Angeles. Și dupa ce vor defila in fața camerelor de luat vederi și vor sta cu sufletul la gura in așteptarea desemnarii caștigatorilor de…

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar va avea loc duminica seara, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles. Prezentam mai jos momentele cheie din istoria prestigiosului eveniment, a carui prima editie a avut loc in 1929.

- Implementarea invațamantului dual la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balți (USARB) au fost discutate la 1 martie a.c. de rectoratul instituției, reprezentanții Facultații de Științe Reale, Economice și ale Mediului cu factori decizionali de la Compania „Draxlmaier” din Germania și ai Zonei Economice…

- Pepe și Liviu Varciu vor pleca impreuna, in Anglia, iar pe 10 martie vor canta intr-o crama. Chiar daca va face deplasarea ca MC (maestru de ceremonii), actorul va avea și el in repertoriu trei melodii. In timp ce Pepe este deja obișnuit cu concertele peste hotare, el intorcandu-se, recent, din Germania,…

- Stefan Tasnadi, fostul mare halterofil roman, vicecampion olimpic la JO 1984 de la Los Angeles, a murit la varsta de 64 de ani, a anuntat Federatia Romana de Haltere. Sportivul, care ar fi implinit 65 de ani pe 21 martie, si-a inceput cariera in 1970, la Scoala Sportiva Viitorul Cluj, dupa care a…

- Uber a lansat oficial Uber Green si in Bucuresti. Serviciul este deja disponibil de astazi si, desi este un serviciu care ajuta planeta, tariful nu difera de UberSelect, scriu cei de la Playtech.ro. Uber Green este poate cel mai asteptat serviciu de transport in comun din Bucuresti. Pe 27…

- Jidvei a primit statutul de Superbrand in cadrul celei de-a opta ediție a Galei de decernare a trofeelor pentru excelența in branding. Superbrands Romania a omagiat 30 de branduri cu perfomanțe excepționale in anul 2017, printre acestea aflandu-se și compania din județul Alba . Cu o suprafața intinsa…

- Potrivit Institutului de Statistica din Marea Britanie numarul migranților din Uniunea Europeana, care lucreaza in Regatul Unit a crescut in perioada octombrie-decembrie 2017 cu peste 100.000 de persoane. Cei mai mulți imigranți din romani și bulgari, scrie Daily Mail. Numarul migranților din UE care…

- Un diamant transparent "rar", de marimea unei capsuni, care a obtinut cele mai mari scoruri in ceea ce priveste criteriile legate de calitate, ar putea fi vandut la un pret record luna aceasta, in cadrul unei tranzactii care va avea loc la...

- Guvernul britanic a anuntat, marti, ca a lansat un software care poate detecta si bloca orice continut jihadist de pe internet. Executivul de la Londra a platit 600.000 de lire sterline pentru crearea softului. Compania ASI Data Science sustine ca programul este capabil sa detecteze 94% din…

- Vitali Vasiliev paraseste compania dupa mai mult de 13 ani in care a transformat Gazprom PJSC intr-un furnizor global de energie, conform Bloomberg. Directorul executiv care a condus activitatile de comert din Londra ale Gazprom va parasi compania in urma unor restructurari de personal,…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air lanseaza, incepand din luna iulie, o noua ruta din Iasi, spre Bruxelles, biletele fiind puse in vanzare de la pretul de 99 lei, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat transmis, joi, de Aeroportul din Iasi, Wizz Air anunta deschiderea…

- Sindicatul IG Metall, cel mai puternic din Germania, a obtinut, dupa o serie de negocieri intense marcate de greve de avertisment, cresteri salariale de 4,3% si dreptul angajatilor de a avea saptamana de lucru de 28 de ore, informeaza presa ger...

- Compania de lactate JLC, principalul figurant în scandalul legat de calitatea produselor lactate a fost vizitata de experții de la Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). JLC face parte dintr-un imperiu al laptelui cu vânzari de peste 300 de milioane de euro, controlat…

- Un roman, stabilit in Germania din 1987,A a anuntat ca intentioneaza sa-i ia locul lui Klaus Iohannis, din 2019. E independent si poarta numele profetului Moise, intentia lui declarata fiind de a “readuce Romania la normalitate, iar prin voturile alegatorilor care ma aleg, sa fie inclus si valabil…

- Compania britanica Vodafone confirma ca se afla in stadiul preliminar al discutiilor cu Liberty Global privind achizitionarea unor active din Europa continentala detinute de aceasta companie. Nu sunt negocieri privind o combinare a celor doua firme, a anuntat compania britanica, raspunzand…

- Alexandra Dinu și-a construit propriul drum printre vedetele de la Hollywood, iar succesul sau in Cetatea Filmului a fost atestat de vizita colegului sau de film, Adrien Brody, care a vizitat Bucureștiul pentru premiera „Bullet Head” ( Capcana mortala). Actorul american, caștigatorul premiului Oscar,…

- Compania romaneasca SIMEX a lansat in premiera la Expozitia Internationala de Mobila si Design Interior «IMM Cologne 2018» Koln, Germania noul brand MOOD by SIMEX sub semnatura cunoscutului designer roman Constantin Alupoaei de la studioul IZZI DESIGN BOX din Bucuresti. Prezentarea a fost un scucces…

- Compania aeriana australiana Qantas a experimentat la inceputul acestei saptamani un zbor in care au fost folosite seminte de mustar drept combustibil intr-o cursa de 15 ore intre Melbourne si Los Angeles, reducand astfel emisiile de carbon cu 7%. Combustibilul folosit de compania aeriana este un biocarburant…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. "The Shape of Water" a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit sapte. Evenimentul…

- Minnie Mouse, celebrul personaj al companiei Disney, a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, la ceremonie fiind prezenti presedintele-director general al companiei, Robert Iger, dar si Mickey Mouse, transmite AFP.

- GEFCO Group, jucator global in domeniul logisticii industriale si unul dintre liderii europeni in logistica automobilelor, si-a deschis al treilea depozit cu temperatura controlata dedicat biostiintei si sanatatii. Unitatea este aproape de aeroportul Heathrow din Londra, Marea Britanie. Acesta se…

- Arsenal si Manchester United au anuntat luni ca schimbul jucatorilor Alexis Sanchez-Henrikh Mkhitaryan e oficial! Jucatorul care a lasat Londra pentru Manchester va deveni cel mai bine platit jucator din istoria Premier League, avand un salariu anual de 20.6 milioane de euro.

- Compania feroviara de stat din Germania (Deutsche Bahn) a decis suspendarea circulatiei trenurilor pe distante lungi, in intreaga tara, din cauza intemperiilor generate de furtuna Friederike, care a degajat rafale de vant de pana la 160 de kilometri pe ora, informeaza Suddeutsche Zeitung.

- Vineri, seful Politiei Romane, chestor sef de politie Bogdan Despescu, a primit, la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane, vizita de lucru a unei delegatii conduse de domnul Selami Altinok, director General al Politiei Nationale Turce. Vizita de lucru a avut ca scop consolidarea relatiilor…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange a primit cetațenia eucuadoriana in luna decembrie, a anunțat joi ministrul de externe al Ecuadorului, Maria Fernanda Espinosa, citata de CNN. Vorbind la o conferința de presa de la Quito, Espinosa a declarat ca Assange a primit naturalizarea pe 12 decembrie și a…

- Actrita Gillian Anderson, interpreta rolului feminin principal din serialul de televiziune "The X-Files", a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood. In cadrul acelei ceremonii, care a avut loc luni, Gillian Anderson i-a adus un omagiu special Danei Scully din "Dosarele X", despre care a spus…

- Si nu putem vorbi de o decadere de gusturi, ba din contra! De data aceasta tanara a ales sa viziteze o alta zona de vis, Thailanda. Andreea are cu siguranta o viata intr adevar reusita! E frumoasa, implinita si nu uita sa cunoasca toate locurile frumlase ale planetei, macar o data la doua trei saptamani…

- Apple a fost data in judecata de utilizatori din mai multe tari pentru ca modelele mai vechi de iPhone-uri au fost incetinite voit de gigantul IT, fara un acord in prealabil din partea proprietarilor dispozitivelor. Dar oare si romanii aflati in aceasta situatie pot chema compania in instanta?…

- Cine va castiga la Golden Globes 2017? Sezonul marilor ceremonii de premii de la Hollywood debuteaza duminica seara cu evenimentul de decernare a premiilor Golden Globes. Gala va avea loc la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles. si va fi prezentata de Kristen Bell, Garrett Hedlund, Alfre Woodard, si…

- China va depasi Statele Unite pâna în anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, în contextul în care activitatile economice se intensifica în Asia, inclusiv în India si Japonia, potrivit estimarilor Centrului de Cercetare în domeniile Economiei…

- Un automobil Mercedes de lux, folosit de Adolf Hitler in timpul deplasarilor sale prin Germania, va fi vandut la licitatie pe 17 ianuarie, in Arizona, a anuntat casa de licitatii Worldwide Auctioneers, conform AFP. Vehiculul, care poate atinge viteza de 160 km/ora, este un Mercedes-Benz…

