O studentă din Londra și-a vândut virginitatea pentru 1.2 milioane de dolari O stundeta din Londra și-a vandut virginitatea pentru 1.2 milioane de dolari. O studenta in varsta de 26 de ani, care și-a pus la vanzare virginitatea, a primit o oferta finala de 1.2 milioane de dolari. Cu banii caștigați, tanara vrea sa iși deschida o afacere. Vezi galeria foto + 2 + 2 Jasmin, care traiește in Londra, a ajuns pe prima pagina a ziarelor anul trecut, cand a ajuns pe site-ul unei compani de escorte in speranța ca va strange suficienți bani pentru a-și deschide propria afacere. Compania din Germania afirma ca omul care a platit cel mai mult este un ”actor de la Hollywood” din Los… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fratele lui Zay Jones a fost cel care l-a impiedicat pe acesta sa sara de la etajul al 30-lea al cladirii din Los Angeles unde locuieste, insa sportivul tot a apucat sa sparga geamul, ranindu-se si manjind peretii de sange, dupa cum se vede in imagini. LAPD l-a retinut pe Zay Jones si l-a incarcerat…

- Amazon a depașit Google și a devenit a doua companie a lumii ca valoare, dupa Apple, dupa ce acțiunile retailerului online au crescut marți cu 2,69%, pana la 1.586 de dolari, potrivit Reuters . La aceasta valoare, capitalizarea companiei este de 768 de miliarde de dolari. Pe de alta parte, acțiunile…

- Compania americana Google a anuntat ca va investi 300 de milioane de dolari intr-o serie de proiecte destinate combaterii stirilor false de pe internet si sustinerii presei credibile, suma urmand sa fie alocata pe parcursul a trei ani.

- Politia turca a arestat la Ankara patru barbati in al caror automobil a fost gasita o cantitate de californiu, un element chimic radioactiv, au relatat luni postul NTV si agentia Anadolu, preluate de dpa, scrie agerpres.ro.

- Constructorul de conducte Condmag (COMI) a inregistrat o apreciere de 195% a valorii de piata, pe fondul unor tranzactii in valoare de 81.500 lei. Astfel, capitalizarea bursiera a companiei ce a revenit astazi in arena de tranzaciionare a ajuns la 14,3 milioane lei. Actiunile Condmag au…

- Unul dintre cele mai mari diamante din lume a fost vandut la licitatie la pretul de 40 de milioane de dolari, a anuntat marti compania Gem Diamonds Limited, relateaza DPA. Diamantul de 910 carate, care este a cincea cea mai mare piatra pretioasa descoperita vreodata si mai mare decat o…

- Gala premiilor Oscar este nu doar o ceremonie dedicata celor mai bune filme si actori, dar si un adevarat spectacol al modei. Starurile de la Hollywood se intrec in alegerea ținutelor pentru a straluci in lumina reflectoarele si sunt gata sa plateasca pentru ele o adevarata avere.

- Seful Facebook, Mark Zuckerberg, a vandut luna trecuta actiuni ale companiei in valoare de 500 de milioane de dolari. In total, Facebook a vandut 2,7 milioane de actiuni, dupa cum arata calculele, scrie digi24.ro.

- Un bol extrem de rar din perioada dinastiei Qing, unul dintre cele trei de acest tip cunoscute, este de asteptat sa fie vandut in luna aprilie pentru circa 20 de milioane de euro, a anuntat joi casa de licitatii Sotheby's, citata de AFP. Cu diametrul de 14,7 centimetri, acest bol delicat, pictat…

- Adunarea creditorilor Oltchim a aprobat la inceputul acestei saptamani oferta si contractul de vanzare a Diviziei Materiale de Constructii Ramplast, incheiat cu Dynamic Selling Group, valoarea tranzactiei fiind de 2,6 milioane euro, fara TVA, informeaza compania. Conform celui mai recent…

- Valoarea actiunilor Netflix a crescut cu 45% de la inceputul anului, iar analistii de pe Wall Street cred ca acesta ar putea fi doar inceputul, potrivit Business Insider. Craig Huber de la Huber Research Partners a transmis pentru Business Insider ca pretul tinta pentru actiunile Netflix…

- Subsidiara locala a grupului britanic Vodafone s-a apropiat puternic anul trecut de liderul industriei locale de telefonie mobila - subsidiara grupului francez Orange din punct de vedere al numarului de clienti de telefonie mobila, diferenta dintre cei doi operatori reducandu-se la jumatate in decembrie…

- Presedintia lui Donald Trump a costat compania imobiliara a familiei o suma uriasa prin pierderea unor afaceri, a spus Donald Trump Jr, fiul cel mare al liderului de la Casa Alba, relateaza dpa miercuri. Donald Trump Jr, cel care conduce in prezent Organizatia Trump, care are afaceri in intreaga lume,…

- Traderul de materii prime aflat in impas Noble Group a avertizat ca ar putea inregistra o pierdere neta de pana la 5 miliarde de dolari pe 2017, in conditiile in care acesta si-a crescut sperantele de supravietuire dupa ce si-a asigurat finansare de pana la 700 milioane de dolari, relateaza Financial…

- Un diamant transparent "rar", de marimea unei capsuni, care a obtinut cele mai mari scoruri in ceea ce priveste criteriile legate de calitate, ar putea fi vandut la un pret record luna aceasta, in cadrul unei tranzactii care va avea loc la...

- „Rezultatele financiare inregistrate de Alro in 2017 sunt cele mai bune din ultimii zece ani, de la primele semne care prevesteau in 2008 inceputul crizei in industria aluminiului. Datorita strategiei noastre pe termen lung de integrare pe verticala, am reusit sa monitorizam si sa reducem impactul…

- Au trecut 12 ani de atunci, iar Tom Ferry conduce astazi una dintre cele mai mari companii de consultanta in imobiliare din Statele Unite. Compania sa, Tom Ferry - Your Coach, ii invata pe agentii imobiliari cum sa faca milioane prin stapanirea tehnicilor de vanzare si marketing. "Un agent decent vinde…

- Japonezii de la Fujifilm au anuntat ca vor da afara 10.000 de oameni la nivel global dupa ce a achizitionat compania americana Xerox si a creat business-ul comun Fuji Xerox, pentru a se adapta declinului pe care il inregistreaza industria copiatoarelor in era digitala, potrivit Reuters. …

- Dupa succesul rasunator inregistrat de SpaceX cu lansarea rachetei Falcon Heavy, Tesla, cealalta firma a lui Elon Musk a anuntat un esec urias. A pierdut peste 675 de milioane de dolari in ultimele trei luni ale lui 2017.

- Bon Jovi și-a vandut apartamentul din New York cu 16 milioane de dolari. Starul rock Bon Jovi și-a vandut casa din New York pentru uimitoarea suma de aproape 16 milione de dolari, dupa ce cunoscutul solist a cerut inițial 17.25 de milioane de dolari.

- Compania petroliera Chevron va plati Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73,4 milioane de dolari, din cauza rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligațiilor financiare prevazute de Legea petrolului, anunța un comunicat al Guvernului. Decizia apartine…

- Romania a castigat procesul cu Chevron, iar gigantul american trebuie sa plateasca, 73 de milioane de dolari, Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligațiilor financiare prevazute de Legea

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului, anunta Guvernul.

- Compania petroliera Chevron trebuie sa achite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea...

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune fara respectarea obligatiilor...

- Compania greceasca de explorare si productie de hidrocarburi Energean Oil & Gas a anuntat joi ca a semnat un acord de credit in valoare de 180 milioane de dolari cu Banca Europeana pentru Reconstructie...

- Actorul de la Hollywood și fostul guvernator al orașului California, Arnold Schwarzenegger, și-a vandut mașina Bugatti Veyron cu un preț de 2,5 milioane de dolari, kilometrajul automobilului aratabd ca au fost parcurși doar 1,600 de kilometri, transmite Rador.ro.

- Lucrarea lui Picasso ''Femme au beret et a la robe quadrillee'' (Marie-Therese Walter), o reprezentare impresionanta a muzei artistului, evaluata la circa 50 de milioane de dolari, a fost expusa marti intr-o galerie din Hong Kong, informeaza Xinhua. Tabloul urmeaza sa fie vedeta Licitatiei de arta…

- Tabloul urmeaza sa fie vedeta Licitatiei de arta moderna si impresionista organizata de casa Sotheby's la 28 februarie, la Londra.James Mackie, director al Departamentului de arta impresionista si moderna din Londra a declarat ca lucrarea, terminata in decembrie 1937 si realizata la doar…

- Lucrarea lui Picasso ''Femme au beret et a la robe quadrillee'' (Marie-Therese Walter), o reprezentare impresionanta a muzei artistului, evaluata la circa 50 de milioane de dolari, a fost expusa marti intr-o galerie din Hong Kong, informeaza Xinhua. Tabloul urmeaza sa fie…

- Un tablou rar pictat de Pablo Picasso, estimat la 50 de milioane de dolari, a fost prezentat in Hong Kong, marti, in debutul unui turneu expozitional global, inainte de a fi scos la licitatie pentru prima data, in Londra, de casa Sotheby's, scrie NEWS.RO, citand AFP.com.Citeste si: Gafa de…

- Exchange-ul japonez Coincheck ofera clientilor despagubiri de 426 de milioane de dolari dupa ce 530 de milioane de criptomonede NEM au fost furate in urma unui atac cibernetic, potrivit Wall Street Journal. In cadrul unui comunicat publicat pe website-ul companiei, Coincheck a transmis ca…

- Coincheck, unul dintre cele mai mari exchangeuri de criptomonede din Japonia a pierdut monede digitale NEM in valoare de aproape 400 de dolari ceea ce le aminteste investitorilor de exchange-ul Mt. Gox, situat in Tokyo pana in 2014, care i-a facut pe mai multi clienti sa piarda 850.000 de bitcoini,…

- O ancheta efectuata pe parcursul a cinci ani de autoritațile romane și americane confirma dezvaluirile facute de „Evenimentul zilei”, in „Campania Medicul de Garda”. In 2012, anul demararii acestei anchete semnalam, in articolul „Filiera medicamentelor. Monopol pe sanatatea romanilor”, ca statul roman…

- ​Netflix a adaugat trimestrul trecut un numar record de 8 milioane de abonati si a ajuns la 117 milioane in cele 190 de tari in care este prezenta, noteaza Reuters. Compania are planuri mari pentru acest an cand si-a bugetat investitii de 8 miliarde dolari in seriale si emsiuni si doua miliarde dolari…

- Ellen Pompeo, vedeta serialului „Grey's Anatomy“, va primi 20 de milioane de dolari pe an pentru a aparea in urmatoarele doua sezoane ale productiei. Actrita a subliniat ca egalitatea salariala intre barbati si femei constituie o miza a schimbarii la Hollywood.

- Povestea unui baietel de 12 ani care gaseste o piatra neagra pe care familia o foloseste timp de 9 ani ca opritor de usa face inconjurul lumii. Probabil va intrebati de ce este atat de speciala? Ei, bine, acest obiect valoreaza, de fapt, 80 de milioane de dolari

- Cum ii spui tatalui tau ca tocmai ai castigat 451 milioane de dolari? Shane Missler, un tanar de 20 de ani din Port Richey, o suburbie din Tampa, a devenit milionar peste noapte, dupa ce a aflat ca este castigatorul premiului Mega Millions de 451 milioane de dolari, anuntat vineri de Florida Lottery,…

- Autoritațile din Malaezia au semnat miercuri un acord cu o firma americana specializata in explorare marina. Compania poate obține pana la 50 de milioane de dolari daca va gasi resturile avionului MH370 al Malaysia Airlines, intr-o noua zona de cautare aflata in sudul Oceanului Indian.

- Producatorul american de camere video pentru sport si actiune GoPro Inc. a anuntat luni un nou set de masuri de restructurare, printre care eliminare a peste 250 de locuri de munca, echivalentul a 20% din efectivele sale, precum si iesirea de pe piata dronelor, informeaza AFP. Acest anunt…

- Producatorul de camere video sport GoPro, prezent si in Romania cu un birou, se tranzactioneaza pe bursa de la New York in scadere chiar si cu 20% fata de sedinta precedenta dupa ce compania a anuntat ca se asteapta la vanzari in trimestrul patru mai mici decat cele previzionate, va concedia 250…

- O persoana din New Hampshire (nord-est) a castigat 560 de milioane de dolari in timp ce doua zile mai devreme un alt norocos a dat lovitura obtinand 450 de milioane de dolari in Florida.Biletul castigator din New Hampshire a fost vandut in Merrimack, un oras cu doar 25.000 de locuitori,…

- Joseph Lau a cumparat ambele diamante la licitatiile Christie si Sotheby. Pentru un diamant roz a platit 18 milioane de lire sterline, iar pentru cel de-al doilea, un diamant albastru foarte rar, a scos din buzunar alte 32 de milioane de lire sterline. Ambele diamante poarta acum numele…

- Spotify, compania suedeza ce a gasit si implementat o solutie prin care sa ofere utilizatorilor muzica, fara a incalca drepturile de autor, a completat actele pentru listarea pe bursa americana, anunta Axios. In momentul de fata, se vorbeste despre intrarea in arena de tranzactionare in…

- Casa de licitatii Mecum a afisat detalii despre un lot pe care il va vinde in perioada 5-14 ianuarie curent, o mașina unica, un exemplar Ferrari F12tdf vopsit in culoarea exclusiva Giallo Triplo Strato.

- Walt Disney Company este cea care detine suprematia si anul acesta. Compania a depasit, in 2017, cifra de 6 miliarde de dolari incasari, in special multumita filmelor „The Beauty and The Beast” si „Guardians Of The Galaxy Vol. 2″. „Beauty And The Beast” (lansat in martie) a fost filmul-cheie, cu incasari…

- Probabil ca nu te-ai fi gandit ca lumea ar cheltui 45 de dolari pe o sticla de apa imbutelitata, dar Krauss a gasit un public dispus sa plateasca atat. Compania lui Kauss, S'well, infiintata in 2010, a ajuns de la venituri de 2,5 milioane de dolari in 2013 la 47 de milioane de dolari in 2015 si a atins…