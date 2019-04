O studentă cu frică de apă a inventat un submarin care distruge muniţia neexplodată Realizatoarea inventiei isi doreste ca militarii sa fie protejati si, tocmai de aceea, submarinul creat de ea poate fi comandat de la distanta, fara ca sa fie pus nimeni in pericol. 'Intotdeauna m-a fascinat mediul subacvatic si toate misterele acestuia. Nu sunt o foarte buna inotatoare. M-am interesat pe internet, atat la nivel national, cat si international legat de diferite dispozitive submersibile si eu am zis ca, daca tot sunt pe arma geniu, sa fac ceva specific armei mele. Si m-am gandit ca ar fi foarte interesant sa sa realizez un produs tehnologic robotizat, submersibil, pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Ami a studiat intens vioara in copilarie. Parinții artistei și-au dorit foarte mult ca atat ea, cat și fratele ei, Andrei, sa ajunga violoniști. Din pacate, din acest punct de vedere, doar Andrei i-a facut mandri. La indemnul parinților, in special al tatalui, Ami și fratele ei au studiat…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, intrebat despre eventuala ieșire de pe piața romaneasca a Raiffeisen Bank, ca e regretabil sa plece, insa bancile „nu sunt instituții de binefacere, acestea se duc dupa profit”, potrivit mediafax. ”Am mai auzit astfel de aprecieri,…

- Documentarul „Distanta dintre mine si mine”, care o are in centru pe scriitoarea si poeta Nina Cassian, va rula de vineri in cinematografele romanesti, iar mai multe proiectii speciale, in prezenta autoarelor Mona Nicoara si Dana Bunescu, vor avea loc la Bucuresti, Cluj-Napoca, Sibiu si Arad, scrie…

- Fostul premier si fostul lider al PSD, Victor Ponta, afirma la Digi FM ca avertismentul prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, nu-l intereseaza deloc pe Liviu Dragnea si ca va merge mai departe cu agenda sa. Liderul Pro Romania sustine ca una dintre solutii este o prezenta masiva…

- Documentarul ''Distanta dintre mine si mine'', despre poeta Nina Cassian, realizat de Mona Nicoara si Dana Bunescu, dupa o idee a Adei Solomon, va avea doua proiectii speciale la Teatrul ''Gong'' din Sibiu, pe 8 si 9 martie, de la orele 19,00, potrivit unui comunicat…

- Concernul german Daimler AG ia in considerare noi investiții in extinderea productiei de subansamble și analizeaza in continuare piata locala. Insa, pentru ca Romania sa poata atrage noi divizii, are nevoie de o accelerare a investitiilor in infrastructura rutiera și feroviara. „Intotdeauna luam in…

- O tara intreaga a ramas socata de tragicul accident din Cluj, de duminica seara, atunci cand Gabi Ripan, tanara studenta de 20 de ani din Cluj, si-a pierdut viata. Cu ochii in lacrimi si cu sufletul dezbinat sunt toti prietenii si toate rudele, printre acestea facand parte si Ghita Ignat "Ursul Carpatin".

- Sotia presedintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, a postat pe Facebook o fotografie in care apare alaturi de ambasadorul Germaniei la Bucuresti Cord Meier-Klodt, de sotia acestuia, de directorului Teatrului „Radu Stanca” din Sibiu, Constantin Chiriac, si de un grup de elevi.