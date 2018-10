O studenta ce a fost condamnata la inchisoare pentru ca a condus sub influența alcoolului s-a sinucis dupa ce garzile au obligat-o sa defileze goala. Mai mult, fata se afla sub o continua presiune psihica din cauza celorlalți prizonieri care o terorizau. Katie Allan, in varsta de 21 ani, a fost condamnata la 16 luni de inchisoare dupa ce a condus sub influența alcoolului și l-a lovit pe Michael Keenan, in luna august 2017. Baiatul in varsta de 15 ani a fost lasat fara conștiința, sangerand, insa se va recupera total. Tanara a fugit de la locul accidentului, dar a fost prinsa de poliție dupa ce…