- De luni, 20 mai a.c., orele 07.00 și pana vineri, 24 mai a.c., orele 23.30, autobuzele de pe linia 22, doar pe sensul de deplasare de la Stadionul ”Tineretului” spre capatul de linie ”Saturn”, vor circula pe un traseu deviat. Modificarea este determinata de lucrarile de infrastructura ce se vor realiza…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in municipiul Brașov și in comunele Bunești, Șinca Veche și Lisa, precum și in orașul Rupea, din județ, in zilele de joi și vineri (16-17 mai) conform urmatorului…

- Societatea Transurb S.A. anunta ca, mijloacele de transport in comun repartizate la traseele de autobuz 12, 23, 24 si 34 vor circula deviat pe data de 11 mai 2019, in intervalul orar 08.00-14.00, ca urmare a intreruperii circulatiei rutiere pe bulevardul George Cosbuc, pe tronsonul cuprins intre interesectia…

- Incepand cu anul școlar 2019-2020, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord, parte a Grupului Electrica, susține inființarea unei clase profesionale in sistem dual (profil electric) la Colegiul Tehnic “Elie Radu” din Ploiești. Directorul General Electrica SA, Corina Popescu, și Directorul…

- Politiști din cadrul Biroului Rutier Brașov au depistat vineri, in trafic trei barbați care au condus autoturisme in timp ce se aflau sub influența bauturilor alcoolice. Primul dintre ei a fost depistat in timp ce conducea autoturismul pe strada Carpaților, avand o alcoolemie de 1,36 mg/l alcool pur…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, pe o strada din municipiul Brașov , in cursul zilei de astazi, sambata, 23 martie. Astfel, locuitorii de pe strada Dimitrie Anghel numerele 2-24, vor ramane…