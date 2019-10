O stradă construită de Pilat din Pont, identificată în Ierusalim Arheologii israelieni au identificat o strada construita in Ierusalim de guvernatorul roman al Iudeii, Pilat din Pont.

Aceasta era una dintre strazile importante ale orașului antic, facand legatura intre bazinul Siloam – un loc in care pelerinii se opreau pentru a se imbaia și pentru a bea apa – și Muntele Templului, cel mai sfant loc din Ierusalim. Aceasta strada avea aproape 600 de metri și era strabatuta probabil de pelerinii care veneau sa se roage la Templu, relateaza Agerpres. Arheologii știau de existența acestei strazi, in aceasta zona a Ierusalimului… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

